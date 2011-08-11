-ÖZGÜRLÜK ANITI ZİYARETÇİLERE KAPATILIYOR NEW YORK (A.A) - 11.08.2011 - New York'un simgesi Özgürlük Anıtı, bakım ve onarım için bir yıl süreyle ziyaretçilere kapatılacak. ABD İçişleri Bakanı Ken Salazar, yaptığı açıklamada, Özgürlük Anıtı'nın Ekim ayı sonundan itibaren bir yıl süreyle kapatılacağını, 27,25 milyon dolara mal olması beklenen yenilemeyle de daha güvenli olacağını bildirdi. Yetkililer, onarım çalışması sırasında Özgürlük Anıtı'nın bulunduğu Liberty adasının ise açık olacağını ve bu çalışmanın adanın ziyaret edilmesini engellemeyeceğini kaydetti. Özgürlük Anıtı, 11 Eylül saldırılarının ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılmış, 20 milyon dolara mal olan güvenlik tedbirlerinin iyileştirilmesi çalışması sonrası yeniden ziyaretçilere açılmıştı. 1880'li yıllarda yapılan ve Fransa tarafından ABD'ye hediye edilen anıtı, yılda yaklaşık 3,5 milyon kişi ziyaret ediyor.