T24 - Isparta Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “özgür üniversite” açılımı başlattı. “Ortak Üretim ve En Güvenli Eğitim Şehri Modeli”ni hayata geçirmek için ilk adımı atan ve öğrencilerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan,üniversitelilere, “Özgürlüğünüzün teminatı biziz” diye seslendi.



Yaklaşık 50 bin öğrenciye sahip Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) İl Emniyet Müdürlüğü “özgür üniversite” modelini devreye soktu. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, öğrencilere, “Sizin özgürlüğünüzün kısıtlayıcıları olarak değil, özgürlüğünüzün teminatı olarak bulunuyoruz” diye seslendi. Gürkan, 2007’de Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı görevindeyken Akdeniz Üniversitesi’nde silahların çekildiği, zincir, taş ve sopaların havada uçuştuğu öğrenci olaylarının ardından Yüksek Öğretim Kurumu’nda (YÖK) üniversite güvenliklerinin gündeme geldiğini anlattı. O çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü’nü temsilen yer alan Gürkan, “Bir çalışma grubu oluşturduk. Amacımız, olay olduğunda nasıl müdahale edelim değil, olayı nasıl engelleyebiliriz, daha demokratik bir kültürü nasıl anlatılabilir, yaşanabilir hale getirebilirizdi. Bunları yaparken de özgürlüklerin kısıtlanmadan güvenliğin sağlanmasını tartıştık” dedi.





Güvenli eğitim şehri



Gürkan, bu çalışmalardan edindiği deneyimle, İl Emniyet Müdürü olarak ilk görev yeri olan Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi ile “Ortak Üretim ve En Güvenli Eğitim Şehri Modeli”ni hayata geçirmek için ilk adımı attı. “Güvenlik sağlanırken yasalarla teminat altına alınan özgürlükler kısıtlanmamalı” ilkesini temel alan model çalışması, ilk olarak Prof.Dr. Metin Lütfü Baydar’ın rektörlüğündeki üniversite yönetimiyle paylaşıldı. Üniversite bu model çalışmasına tam destek verdi. Ardından üniversite öğrencileriyle birbiri ardında düzenlenen toplantılar başladı.





Sivil polis çekildi



Perşembe günü Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyeleriyle kahvaltı yapan Gürkan, öğrencilere, “Biz sizin özgürlüğünüzün kısıtlayıcıları olarak değil, özgürlüğünüzün teminatı olarak bulunuyoruz” diye seslendi. Üniversitelilere, “Siz özgürlüklerinizi yaşarken, sizden farklı düşünen insanların da farklı özgürlük ve beklenti alanları olacaktır” diyen Gürkan, amaçlarının polisin, herkesin özgürlüklerini ve haklarını en özgür bir biçimde yaşamasının teminatı olduğunu göstermek olduğunu vurguladı. Çalışma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekiplerini üniversiteden çektiğini, talep olması durumunda bile resmi polisleri üniversitede görevlendirmediklerini belirten Gürkan, “Öğrencilerin rahatsız olacağı, tahrik olacağı görüntü vermemeye çalışıyoruz. Resmi polis üniversitede yok” dedi.





Tepki demokratik olmalı



Emniyet Müdürü Gürkan, üniversitelerde son dönemde görülen yumurtalı protestolarda üniversiteye davetli bilimadamı, siyasetçi ya da işadamını dinlemek istemeyen bir grubun, dinlemek isteyenlerin sınırlarına tecavüz etme olarak gerçekleştiğini söyledi. Gürkan, üniversitede tepkilerin olabileceğini, ancak tepkinin daha demokratik ve uygulanabilir şekillerinin ortaya konulması gerektiğini altını çizerek, “Isparta’da bir model oluşturalım istedik ve bu konuda fikir birliği sağladık” dedi. Gürkan, polisin üniversiteye yönelik bu tutumundan demokratik eylemleri gelenek haline getiren öğrenci gruplarının bile mutlu olduğunu söyledi.





Sosyal sorumluluk dersi



Suleyman Demirel Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün isteğiyle bu yılın ikinci eğitim ve öğretim döneminde müfredata 2 kredilik, notu olmayan “Sosyal Sorumluluk Dersi” açacak. Gürkan, “Benim hayalimde, benim trafik polisimle birlikte genç bir delikanlının ve güzel kızın birlikte ‘Lütfen trafik kurallarına uyun’ diyerek halkı bilinçlendiren bir proje yatıyor” sözleriyle projeyi özetledi.





Hyde Park yapacağız



Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, üniversiteli gençlerle görüştükleri toplantıların birinde onlardan, rektörlükten kendilerine “özgür alan” oluşturulmasını talep etmelerini istediğini söyledi. Üniversitelilerden belirli formatta zorlayıcı olmalarını beklediklerini anlatan Gürkan, şöyle devam etti:



“Kendilerine ‘Özgürlüklerinizin kısıtlanmaması sizler için önemliyse, sizin alanınız olacak özgür bir alan oluşturulmasını isteyebilirsiniz’ teklifini getirdik. Bu alanda özgürlükleri, demokratik tepkileri mevzuat ölçüsünde, sınırları aşmadan, başkalarının özgürlük sınırlarını rahatsız etmeden yaşayabilirler. İngiltere’deki ünlü ‘Hyde Park’a yakın model oluşturmayı hedefledik. Bu alanda, sadece ideolojik söylemler bağlamında yapılan demokratik tepkiler değil, sevdiği kız için, delikanlı da duvara yazabilsin.”





Polis Can ve Polis Canan



Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi arasında, Ahmet Zeki Gürkan’ın emniyet müdürlüğüne atanmasıyla başlayan işbirliği, sadece üniversite yerleşkesindeki varlığı ile sınırlı değil. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ile başlatılan “Polis Can” ve “Polis Canan” projesiyle ilköğretim çağındaki çocuklara polis teşkilatını tanıtılması amaçlanıyor. Trafik bilincine yönelik farkındalık oluşturması üzerinden işleyecek proje için üniversite animasyon filmleri yapacak.





Okulcanlar çalışması



Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nin işbirliğinde başlatılan bir diğer proje ise “Okulcanlar” çalışması oldu. Bu çalışma kapsamında İl Emniyet, Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi protokol imzaladı. İmzalanan bu protokol çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile kentteki sivil toplum ve meslek örgütleri kardeş okul seçti. Emniyet Müdürü Gürkan, 36 okulun kardeş okul eşleştirmesini tamamladıklarını söyledi.





