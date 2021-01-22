"Özgürleşmiş" hissettiğini söylemişti; Dr. Fauci'nin Trump'lı ve Trump'sız anları karşılaştırıldı

Twitter kullanıcıları, Donald Trump döneminde Koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladığı için ABD'de Baş Tıbbi Danışman olarak görev alan Dr. Anthony Fauci'nin eski ve şimdiki hallerini karşılaştırdı.

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, artık Donald Trump'ın emrinde çalışmamayı "özgürleştirici bir hissiyat" olarak nitelediği basın toplantısından sonra sosyal medyada gündem oldu.

Donald Trump döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda daha sert adımlar atılması gerektiğini savunduğu için Trump yönetimi tarafından engellenen Fauci'nin dün açıklama yaparkenki rahatlığı ile Trump döneminde bir basın toplantısındaki hâli karşı karşıya getirildi.

TIKLAYIN - Dr. Fauci, artık Trump'a çalışmak zorunda olmamaktan bahsetti: "Özgürleştirici bir hissiyat"