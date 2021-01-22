T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Özgürleşmiş" hissettiğini söylemişti; Dr. Fauci'nin Trump'lı ve Trump'sız anları karşılaştırıldı

22 Ocak 2021 15:21

Twitter kullanıcıları, Donald Trump döneminde Koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladığı için  ABD'de Baş Tıbbi Danışman olarak görev alan Dr. Anthony Fauci'nin eski ve şimdiki hallerini karşılaştırdı.

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, artık Donald Trump'ın emrinde çalışmamayı "özgürleştirici bir hissiyat" olarak nitelediği basın toplantısından sonra sosyal medyada gündem oldu. 

Donald Trump döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda daha sert adımlar atılması gerektiğini savunduğu için Trump yönetimi tarafından engellenen Fauci'nin dün açıklama yaparkenki rahatlığı ile Trump döneminde bir basın toplantısındaki hâli karşı karşıya getirildi. 

TIKLAYIN - Dr. Fauci, artık Trump'a çalışmak zorunda olmamaktan bahsetti: "Özgürleştirici bir hissiyat"

ETİKETLER

anthony faucidonald trumpvideotrumpjoe bidenkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24