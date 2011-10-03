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Dünya

Özgürgün yarın Ankara'ya geliyor LEFKOŞA (A.A)

03 Ekim 2011 22:56

-Özgürgün yarın Ankara'ya geliyor LEFKOŞA (A.A) - 03.10.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun yeni yasama yılının ilk toplantısına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah Ankara'ya gelecek. KKTC Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun Çarşamba günü yapılacak toplantısındaa Kıbrıs konusunda gelinen son aşama hakkında komisyon üyelerine bilgi verecek. -Anlaşma imzalanacak- KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Ankara temasları kapsamında, Perşembe günü saat 14.00'de Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile görüşecek. Görüşmede, KKTC Dışişleri Bakanlığı ile AB Bakanlığı arasında eğitim değişim programı anlaşması imzalanacak. Üst düzey devlet yetkilileriyle resmi temaslarda da bulunacak olan Özgürgün'ün, Perşembe günü KKTC'ye dönmesi bekleniyor.

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