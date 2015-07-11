Özgür Uçkan hayatını kaybetti

Bilişim dünyası ve dijital çağda birey hakları konusunda aktivist ve kanaat önderi olan, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi, Alternatif Bilişim Derneği üyesi ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi Dr. Özgür Uçkan, dün akşam saatlerinde Paris'te hayatını kaybetti. Uçkan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Uçkan'ın vefat haberini eşi İlhan Uçkan duyurdu.

Uçkan'ın daha önce düzenli olarak yayınlanmış politika, insan bilimleri, medya, enformatik, kent planlaması, ekonomi, internet ve hukuk, kültür ve sanat konularında kaleme aldığı çeşitli makale ve kitaplarının yanı sıra son dönemde “E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye” (2003) ve “Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz” (2011) adlı kitapları da bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özgür Uçkan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bilgi ekonomisi, ağ ekonomisi, yaratıcı endüstriler, enformasyon tasarımı ve yönetimi, iletişim tasarımı, tasarım yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde, Yeditepe Üniversitesinde ise bilgi ve inovasyon stratejileri konusunda lisansüstü düzeyde ders vermekteydi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgi ekonomisi danışmanı ve İstanbul Ticaret Odası Bilişim İhtisas Komitesi üyesi olan Özgür Uçkan, aynı zamanda Alternatif Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği üyesiydi.

Ayrıca, akademik faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli kurum ve firmalara yönelik bilgi ekonomisi, iletişim stratejisi ve iş geliştirme danışmanlığı hizmeti de sundu.