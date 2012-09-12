Özgür Suriye Ordusu komutanı Muhammed Süleyman öldürüldü

Halep çatışmalarında Esed güçlerine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun Türkmen komutanlarından Muhammed Süleyman (37), önceki gün keskin nişancı ateşinde öldü. Süleyman, kahvaltılık gıda üreten bir işadamıyken Suriye’nin kuzeyinde Esed karşıtı direnişin liderlerinden biri olmuştu.

Özgür Suriye Ordusu’nun önemli Türkmen komutanlarından Muhammed Süleyman’ın keskin nişancı ateşinde öldüğü öğrenildi.

Sebati Karakurt'un Hürriyet'teki haberine göre; Süleyman önceki gün Halep’in Sakhur bölgesinde bir karakol baskınında yeri belirlenen bir keskin nişancıyı ele geçirmek için binanın tepesine çıktı. Ancak Süleyman tam silahını nişancıya doğrulttuğu anda yandaki bir binanın tepesindeki başka bir keskin nişancının hedefi oldu.



Fabrika sahibi işadamıydı



Muhammed Süleyman Halep’teki ilk sivil direnişi iki yıl önce sadece 17 kişiyi örgütleyerek başlatan isim. Direniş lideri olarak ortaya çıkmadan önce Muhammed Süleyman zahter ve türevi baharatlardan kahvaltılık gıda üreten bir fabrika sahibi işadamıydı. Bir buçuk yıldır tüm varlığını Beşar Esad karşıtı hareket için akıtan Muhammed Süleyman, kısa sürede Suriye’nin kuzeyinden Halep’e kadar tüm bölgeyi örgütlemeyi başardı. Özgür Suriye Ordusu’nun 600 kişilik Sultan Abdülhamit ve Fatih Sultan Mehmet birliklerine Muhammed Süleyman komutanlık ediyordu.

Çatışmalara ön saflarda üniversite öğrencisi kardeşi Velid’le birlikte giren 37 yaşındaki komutanın ortanca kardeşi Ahmet bir ay önce polisler tarafından evinden alınmış, daha sonra bir daha izine rastlanamamıştı. Türkmen köyü Real’de yaşayan “Suriye’nin Ömer Muhtarı” olarak nam salan Arap dili ve edebiyatı öğretmeni Muhammed Feyyad’ın oğlu olan Muhammed Süleyman, birliğiyle Halep’te beş gün boyunca çatışmalara giderken yanlarında bulunmuştum.



Kardeşini arıyordu



Halep’teki çetin çatışmaların olduğu Selahaddin bölgesine gittiğimizde bölgedeki savaşçıların etrafını sararak birlikte fotoğraf çektirmek için yarıştığı efsane komutan, Özgür Suriye Ordusu’ndaki sorunların çözümünde görüşüne ilk başvurulan liderlerden biriydi. Süleyman 3 gün önce de kardeşi Ahmet’i de bulabileceğini düşünerek Erkup’taki bir hapishaneyi ele geçirmiş ve 350 direnişçiyi kurtarmış ancak kardeşinin izine rastlayamamıştı. Şimdiye kadar 12 keskin nişancıyı öldürdüğü söylenen komutanın ölümü de yine bir keskin nişancı tarafından oldu. Muhammed Süleyman dün memleketinde, Real Köyü’de toprağa verildi.