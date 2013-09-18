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Dünya

Özgür Suriye Ordusu iPad ile havantopu atıyor...

Suriye’deki çatışmalar sırasında çekilen ilginç fotoğraflara bir yenisi daha eklendi

18 Eylül 2013 15:22

Suriye’de çatışmalar tüm hızıyla sürerken, her geçen gün savaş alanından ilginç kareler de ajanslara düşüyor. Reuters haber ajansının geçtiği bir fotoğrafta havan topu atışı yapmaya hazırlanan Özgür Suriye Ordusu mensupları bir iPad vasıtasıyla topun açısını ölçerken görülüyor.

15 Eylül’de Reuters muhabiri tarafından çekilen fotoğrafta Özgür Suriye Ordusu üyeleri Şam’ın arka sokaklarında el yapımı bir havan topunun başında iPad yardımıyla nişan alırken  görülüyor.

Ancak bu tablet bilgisayarların Suriye’deki çatışma ortamındaki ilk kullanımı değil.

Daha önce de Haziran ayında kaydedilmiş görüntülerde, aynı bölgedeki başka bir grubun iPad kullanarak havan topu atışı yaptığı görülmüştü. 

 

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