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Dünya

Özgür Suriye Ordusu: Esed'i ölü ya da diri getirene 25 milyon dolar ödül!

Albay rütbesiyle görev yaptığı Suriye ordusundan ayrılarak muhaliflerin safına katılan Hicazi, hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kişilerin isimlerini açıklamayacağını kaydetti

18 Eylül 2012 02:34

Özgür Suriye Ordusu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i “Ölü ya da diri” teslim edene 25 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmed Hicazi, yaptığı açıklamada, ödenecek meblağın yurt içinde ve dışında Özgür Suriye Ordusu'nu devamlı destekleyen Suriyeli işadamları tarafından karşılanacağını belirtti.
 
Albay rütbesiyle görev yaptığı Suriye ordusundan ayrılarak muhaliflerin safına katılan Hicazi, hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kişilerin isimlerini açıklamayacağını kaydetti.
 
Beşşar Esed'in yakın çevresindeki isimleri teşvik amacıyla böyle bir adım attıklarını söyleyen Hicazi, “Esed'i ölü ya da diri teslim eden, 25 milyon dolardan daha fazlasını hak ediyor. Ancak toplayabildiğimiz miktar bu kadar” diye konuştu.
 

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