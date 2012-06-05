Özgür Suriye Ordusu ateşkese son verdi

Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Sami el Kurdi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Suriye halkını savunmak için” askerlere karşı saldırılara başladıklarını söyledi.

Haftasonu isyancılar tarafından en az 80 Suriye askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Ateşkes, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan’ın barış anlaşmasının bir parçasıydı.

Ancak gözlemciler ateşkese iki tarafın da uymadığını belirtti.

Özgür Suriye Ordusu’nun açıklaması ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşir Esad’ın Pazar günü yaptığı konuşma altı maddelik Annan barış planının uygulanabilirliği konusunda şüpheleri artırdı.

Pazartesi günü Fransa Dışişleri Bakanı Laurent FAbius Suriye’de Esad iktidarda kaldığı sürece çözülemeyecek “çok fazla ihlal” işlendiğini söyledi.

Ancak BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun Annan planının Suriye krizini çözmede “merkezi öneme” sahip olduğunu vurguladı.

Yerel Koordinasyon Komitelerinin aktardığına göre Pazartesi günü Suriye’de ağırlıklı olarak hükümete bağlı güçler tarafından 31 kişi öldürüldü.

İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Şam ve İdlib şehirlerinde Özgür Suriye Ordusu ile yaşanan çatışmalarda 80 askerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.



Yeni bir isyancı grup



BBC’nin Beyrut muhabiri Jim Muir, Özgür Suriye Ordusu’nun ateşkese uymayacağını açıklamasının her iki tarafın da son haftalarda düzenledikleri operasyonlarla ateşkese zaten uymadıkları gerçeğini resmileştirdiğini söyledi.

Bu arada Türkiye’de yapılan bir basın açıklaması ile Suriye İsyancı Cephesi adında yeni bir isyancı grubun kurulduğu bildirildi.

Grubun sözcüsü Halid el Okla yeni grupta 12,000 militan bulunduğunu ve grubu, Arap ülkeleri ve uluslararası güçler tarafından Esad’ın durdurulamaması üzerine kurduklarını söyledi.

Son gelişmeler Annan ve uluslararası toplum üzerinde Annan planının uygulanmasını sağlamak için bir yol bulmaları konusunda baskı yaratacak.

Annan’ın Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermesi ve ardından ABD yönetimi ile görüşmek için Washington’a gitmesi bekleniyor.

Rusya ve Çin, Suriye’de uçuşa kapalı bölge ya da tampon bölge oluşturulması gibi BM destekli Batı müdahalesine birçok kez karşı çıktı. Gözlemciler eğer Annan planı başarılı olmazsa uluslararası toplumun bir “B planı” olmadığını söylüyor.

Muhabirimiz, ABD’nin Rusya’yı Şam üzerindeki etkisini kullanmaya ikna etmek istediğini, ancak Esad’ın Pazar günü yaptığı konuşmada bir değişim işareti olmadığını aktardı.

Esad konuşmasında Suriye’nin iç bir sorunla değil, İsrail’e karşı direnişe verdiği destek nedeniyle dışardan bir müdahale ile karşı karşıya olduğunu savundu.

Esad, BM’nin rejim yanlısı militanlar tarafından işlendiğini öne sürdüğü 108 kişinin hayatını kaybettiği Hule katliamında devletin bir sorumluluğu olmadığını söyledi.

(BBC Türkçe)