Özgür Radyo'da gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) yetkisiyle Özgür Radyo'nun kapatılması sırasında gözaltına alınan 16 kişi serbest bırakıldı.

Özgür Radyo'nun Kadıköy'de bulunan ofisine saat 14.00 sıralarında polis geldi. 17 kişi gözaltına alındı. Daha sonra RTÜK, Maliye Bakanlığı yetkilileri ile polisler, radyo ofisinde inceleme yaptı. Bu sırada çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis tarafından gözaltına alınan 17 kişi, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. RTÜK yetkilileri ise radyo yayınını kesti.

Polis, gözaltı sırasında Özgür Radyo çalışanını saçlarından sürüklemişti: