Özgür Özel: Turgutlu'da fabrikaya atanan kayyum FETÖ'cü!

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir konserve firmasına atanan kayyumun, 'FETÖ' tarafından yapılan darbe girişimini önceden bildiğini iddia ederek savcıları göreve çağırdı.

DHA'da yer alan habere göre, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İlçe Başkanı Erk Kayabaş tarafından karşılanan Özgür Özel, Turgutlu'da kayyum atanan Lidya Konservecilik firmasında çok sayıda kişinin mağdur olduğunu öne sürdü. Firmada istihdam edilen bine yakın işçinin yanı sıra bu firmaya ürün sağlayan çiftçilerin de kayyum nedeniyle sıkıntı yaşadığını savunan Özel, şöyle konuştu:

"Kayyum atanan kişilerin şirket yönetebilecek kapasitede olması gerekir. Ancak atanan kayyumun AKP'li olması yeterli bir donanıma sahip olmasına yetiyor. Bu firmaya kayyum olarak atanan avukat Rıdvan İnan'ın sosyal medya hesabını savcıların incelemesini istiyorum. 15 Temmuz'dan yaklaşık 6 gün önce 'Olacak olan şey yaklaşıyor' diye sosyal medya paylaşımı yapan bu isim, 15 Temmuz gecesi darbe gerçekleşmeyince 'şimdi hesap verme zamanı 'diye ifadeler kullanmış. MİT'in bilmediği girişimi daha önceden biliyorsan neden kimseye bilgi vermedin? Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum, Rıdvan İnan isimli bu adamı derhal ifadeye alıp bu sosyal medya paylaşımları hakkında tahkikat yapılmalı.”

Turgutlu'da iki firmaya kayyum atandığını öne süren Özgür Özel, bu firmalarda istihdam edilenlerin güvence altına alınması gerektiğini belirtti. Özel, "Ayrıca bu kayyumun Atatürk'e 'Kamal' diye hitap eden ve hakaret içeren açıklaması var. Bu konuyla ilgili daha önceden AKP'ye sormuştuk, disipline sevk edildiğini söylemişlerdi. Ceza alsın diye beklerken bu şahıs ödüllendirildi ve kayyum oldu. 'Kayyum 60 bin TL maaş alıyor' diyenler var. Kayyum olarak kaç para maaş alıyorsun, milletin parasını ödemeden maaş almaya utanmıyor musun" diye konuştu.