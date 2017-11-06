Özgür Özel: Hayır'ın taşıyıcı kolonu olarak seçimlerde başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP\'nin yerel seçim çağrısını anımsatarak \"Biz ana muhalefet partisi olarak, \'Hayır\'ın taşıyıcı kolonu olarak önümüzdeki seçimlerde kendi adaylarımızla çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. \" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi yerine liselere geçişte uygulanacak yeni modele ilişkin açıklamalarını değerlendiren Özgür Özel şunları söyledi: \"Tek adam o gün yatağından kalktı ve TEOG\'u kaldırmaya karar vermişti. Maalesef bundan ne Başbakanın ne de Bakanın haberi vardı. Öğrenciler ise hiçbir şeyden habersiz sınava hazırlanmaya devam ediyorlardı. Tek adam sınava o kadar kızmıştı ki, daha doğrusu tek adam referandum sonuçlarına o kadar kızmıştı ki bunun sorumlusunun sınav sistemi olduğunu düşünüyordu. Yüzde 90-92 okul için, normal bir ülkede hükümet götürecek, bakan tarafından yapılmış bir itiraf var. Diyor ki bakan; \'Yüzde 10 nitelikli okul sınav yapacak, niteliksiz okullara sınavsız girilecek. Türkiye\'de 9 bin lise var, 600\'ü bakan ağzıyla nitelikli okullar olarak sınıflandırılmıştır. Geri kalan 8 bin 400 okul, Sayın Bakan açısından niteliksiz okullardır. Burada bir nitelik tartışması yapılacaksa Adalet ve Kalkınma Partisinin milli eğitim politikaları, milli eğitim bakanları, bakanın kendisi ve bu eğitim sistemine saldıran Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı için yapılmalıdır. Bu tartışmanın önümüzdeki dönemde vatandaşlar tarafından yapılacağı açıktır. Son bir yılda imam hatip lisesi sayısı yüzde 22 arttırıldı ama imam hatibe giden öğrenci sayısı son bir yılda yüzde 7 düştü. Sayın Bakanın ve Sayın Cumhurbaşkanının imam hatiplerle ilgili ne kadar çabası olursa olsun, vatandaş çocuğunun eğitim alması için doğru yerin imam hatip olmadığını, oranın gerekli ama bir meslek okulu olduğunu görüyor.\"

Özgür Özel, CHP\'nin yerel seçim çağrısı yaptığını anımsatarak şöyle devam etti: \"Bu çağrımıza anayasa değişikliği gerektiği için destek beklediğimiz başlıca parti Adalet ve Kalkınma Partisi. O seçimden kaçıyor görülüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi tutumunu netleştirdikten sonra diğer partilere de bu sorular sorulur. Biz ana muhalefet partisi olarak, \'Hayır\'ın taşıyıcı kolonu olarak önümüzdeki seçimlerde kendi adaylarımızla çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Ama mesele; Türkiye\'nin tek adam rejiminden kurtarılması noktasına geldiğinde, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP üzerine düşen sorumluluğu veya fedakarlığı yapma konusunda, tek adam rejimine karşı yeniden \'Parlamenter sistem\' diyenlerle birlikte bu mücadeleyi verme konusunda referandumdaki çizgisindedir. Türkiye\'nin en köklü partisi, belediye seçimlerini kazanmak için açık, örtülü ittifakların peşinde koşmak durumunda değildir. Seçmen sandıkta zaten gerekli ittifakı yapmaktadır. Bu konu gelecekte dönemde partinin yetkili kurullarının alacağı kararları bağlamaz. Bu konudaki açıklama kişisel görüşüm.\"

Görüntü Dökümü

-Özgür Özel basın açıklaması

:Haber-Kamera;Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)