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Özgür Özel: Fazıl Say çizgisini korumaktadır, geri adımı atan Erdoğan'dır

"Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan'ın mağlubiyetinden söz edilebilir"

20 Ocak 2019 21:13

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sanatçı Fazıl Say'ın Ankara'daki konserine katılmasıyla ilgili, "Yüz akımız Fazıl Say çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde geri adımı atan Erdoğan'dır" yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özel, "Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan’ın mağlubiyetinden söz edilebilir" diye konuştu.

Özel'in paylaşımı şöyle:

- Yüz akımız Fazıl Say çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde geri adımı atan Erdoğan'dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan’ın mağlubiyetinden söz edilebilir...

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