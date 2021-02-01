Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş, FETÖ'nün kanallarında şimdi kol kola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisi için, "Cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verirken, "Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş, FETÖ'nün kanallarında şimdi kol kola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın!" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in "Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını ‘sarayın operasyonu' diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel’in açıklaması” paylaşımını alıntılayarak, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" yazdı.

Twitter hesabından Soylu'nun kendisine yönelik sözlerine yanıt veren CHP'li Özel, "Hodri meydan. Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım" ifadesini kullandı. Özel, şöyle devam etti:

"Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş, FETÖ'nün kanallarında şimdi kol kola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın! Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir! Aman aman hadsiz Süleyman! Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun! Allah göstermesin. #ÇarkçıSüleyman"

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu: Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur, yani 46’dır

​CHP'li Özel, paylaştığı videoda "FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa’daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz" demişti.