Özgür Özel'den RTÜK tepkisi: Habertürk Albayrak'ın istifasını yayınlayan 5 kanaldan biri, bu ceza kanala haddini bildirme cezasıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın hakkında soruşturma açılmasına sebep olan "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle RTÜK tarafından Habertürk’e ceza kesilmesine tepki gösterdi.

Özel, HaberTürk’ün Berat Albayrak istifasını duyuran sayılı kanallardan birini olduğunu hatırlatarak, aslında cezanın bu yayının yapılmasına verildiğini söyledi. Özel, "Habertürk, 1780 kanal var Türkiye'de izlenebilen, HaberTürk Berat Albayrak'ın istifasını veren beş kanaldan biri. Yani, bakan damat Albayrak istifa edince, bunlar üç maymunu oynamayıp, gazetecilik yaptığı için Habertürk'e had bildirme, zaptırap altına alma ve ceza kesip Habetürk'ü giyotinin altında tutma, Habertürk'e sakın ha gazetecilik yapma cezasıdır" görüşünü savundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın HaberTürk’te katıldığı programdaki sözleri nedeniyle kanala 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezası vermişti.

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Özel'in Habertürk'e verilen CHP'li Başarır cezasına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"RTÜK'ün dün Habertürk'e verdiği akıl almaz ceza. Milletvekilimiz Başarır bir programa katılmış. Programda 'Ordu Katarlılara satılmış' deyip. Hemen moderatörün sorusu üzerine elbette tank palet fabrikasını kastettiğini söylemiş. Ancak AK Partinin stüdyo, sosyal medya ve siyaset trolleri bunun bir siyasi linç kampanyasına dönüştürmüştü. Gözlerinin içine bakıp soruyorum AK Partili milletvekillerine; bir yalanın peşine bir partinin takılmasından rahatsız değil misiniz? Yanıt yok. Bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Gözünün içine bakınca hiç kimse diyemiyor Ali Mahir Başarır aslında orduya dedi. O tank palet fabrikasının satıldığını söyledi. Ve dün Habertürk televizyonu bu yayın için 5 program yayın durdurma ve en yüksek para cezasını vermişler. Reklam gelirlerinin yüzde 5'i.Tekrarında 10 gün kapatacak, tekrarında lisans iptal edecek. Ve gerekçesi gelecek ama orada Habertürk'e verilirken ki mesele şu. Konuşmacıya müdahale edilmemiş. Oysaki hepimiz biliyoruz, görüyoruz moderatör soruyor, sözlerini açmasını istiyor, konuyu açıklığa kavuşturmak için gayret gösteriyor. Ama bunları hiç görmüyorlar. Mesele eğri oturup doğru konuşacaksak şunu söyleyeyim. Bu mesele şundan kaynaklanıyor; Habertürk, 1780 kanal var Türkiye'de izlenebilen, HaberTürk Berat Albayrak'ın istifasını veren beş kanaldan biri. Yani, bakan damat Albayrak istifa edince, bunlar üç maymunu oynamayıp, gazetecilik yaptığı için Habertürk'e had bildirme, zaptırap altına alma ve ceza kesip Habetürk'ü giyotinin altında tutma, Habertürk'e sakın ha gazetecilik yapma cezasıdır. "

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