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Özgür Özel açıkladı; CHP, AYM'ye neden gitmedi?

"Çok meraklılarsa nasıl 316 imzayı attılar üstünü okumadan 110 tane imzayı atsınlar kendileri gitsin Anayasa Mahkemesi'ne"

15 Şubat 2017 03:16

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de partili cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişiklik paketi görüşmelerinde AKP milletvekillerinin gizli oylama usulüne uymadığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaktan neden vazgeçtiklerini açıkladı.

CNN Türk’te yayınlanan ve Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programının konuğu olan Özel, AKP’nin referandumda bir yenilgi alacağını öne sürerek "CHP, AYM'ye başvursun. AYM'ye biz bunu iptal ettirelim. Tarihin en kritik referandumunda biz mağlubiyetten kurtulalım" dedi ve ekledi, "Çok meraklılarsa nasıl 316 imzayı attılar üstünü okumadan 110 tane imzayı atsınlar kendileri gitsin Anayasa Mahkemesi'ne, hiç umrumuzda değil" diye konuştu. 

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