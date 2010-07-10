Özgür kızın müthiş değişimi

T24-



Adı oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu ile anılan Şekerci, dergideki röportajında aşkını da itiraf etti: “Gerçekten çok aşığım!”

İzmirlisiniz. İstanbul ’a gelişiniz nasıl oldu?

- Karşıyaka ’da doğdum, ilkokul, ortaokul ve liseyi de İzmir ’de okudum. İzmir Devlet Tiyatrosu ’nu bitirdim. Oradayken özel tiyatrolarda çocuk oyunlarında oynadım. Daha sonra içimdeki oyunculuk aşkıyla İstanbul’a geldim.

İstanbul’a alışmakta zorluk çektiniz mi?

- Bir bocalama dönemi yaşadım tabii ki. İzmir küçük bir şehir, İstanbul tam bir kaos. Buraya geldiğimde 18 yaşındaydım. Annemin yanından da hiç ayrılmamıştım. Yalnız yaşama geçmek gerçekten çok garip oldu benim hayatımda. Ayrıca birden tanındım.

“Melekler Korusun” size neler kattı?

- Bir kere çok büyük bir deneyim oldu benim için. Usta isimlerle aynı projede yer aldım. Hümeyra ve Avni Yalçın, benim gibi işe yeni başlayan oyunculara çok şey öğretebilir, katabilirler. İkisinin de her zaman bir elleri benim üzerimdeydi.

Bu dizide oynamaya başladıktan sonra nasıl tepkiler aldınız?

- Beni rolümle öyle bir özdeşleştirmişler ki, Selin değil de Özgür’üm sanıyorlar. Gerçek hayatta da Özgür gibi yaşadığım, Özgür gibi hareket ettiğim düşüncesiyle yaklaşıyorlar bana.

“ÖZGÜR GİBİ OL” DİYORLAR

Özgür’den farkınız ne peki?

- Ben Özgür’den daha durgunum, bu yüzden de çok tepki aldım. “Özgür gibi ol” diye kızdılar bana. Ama bu beni böyle olduğum için sevmedikleri anlamına gelmiyor elbette…

İlgi etkiliyor mu sizi?

- Tabii bu kadar sevgi garip gelmiyor değil. Sonuçta beni tanımıyorlar, normal hayatta neler yaptığımı bilmiyorlar. Belki de dünyanın en kötü kadınıyım ben! Karşılıksız seviyorlar. Beni en çok ayakta tutan belki de bu gerçek…

Yakın gelecekte sizi farklı projelerde görebilecek miyiz?

- “Melekler Korusun” bu sezon bitiyor. Yakın zamanda maalesef yeni bir proje yok. Ama ben bir tiyatro oyununda rol almak istiyorum. Erkek arkadaşımla da öyle bir planımız var.

Erkek arkadaş demişken sormak istiyorum; aşık mısınız?

- Gerçekten çok aşığım!

Peki, aşk size ne anlam ifade ediyor?

- Aşk, özgür olduğumu hissettiriyor bana. Aşığım ve bu duygu bana biraz da içsel bir özgürlük gibi geliyor. Beni oldukça tatmin ediyor. Çünkü bazı şeyleri hiç koşulsuz ve hiç düşünmeden, sadece o an için yapıyorum. İşte bu da özgür ruhun ta kendisi!

BU KIZDAN NE KADAR KADIN OLUR





Fotoğraf çekimi nasıl geçti?

- Değişik oldu benim için. İnsanlar beni ilk defa böyle görecek. Acaba tepkileri nasıl olacak? Ben asıl onu merak ediyorum.

Kadınsı tarafınızı ilk kez görecekler...

- 21 yaşında olduğum için “Bu kızdan ne kadar kadın olur” derler belki!

PATAVATSIZ VE AŞIRI DUYGUSALIM

Kendinizi beş kelimeyle anlatmanızı istesem...

- Patavatsız, aşırı duygusal, değişken, dengesiz ama bu ikisini bir yazalım çünkü değişenlikle dengesizlik bir arada bende... Kaç oldu?

Dört diyelim...

- Devam ediyorum; sevgi dolu! Benim gerçekten sevgiye aç bir yanım var.

