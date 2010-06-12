'Özgür kız' cinayete mi kurban gitti?

T24

‘Laptop’ sözü de almıştı





Aile fertlerine sorgu

Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı’nın yolunu keserek “Okumak istiyorum” dedikten 12 gün sonra kendisini iple asarak yaşamına son verdiği ileri sürülen Fatma Kaya’nın (16) ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, arkadaşlarının “Özgür kız” dediği Kaya’nın ipte sallanırken ayaklarının altında alüminyum çamaşır sepetinin olması ve cesedinin bulunmasındaki gariplikler cinayet şüphesini gündeme getirdi.Nizip’in Fevzi Paşa Mahallesi Karakaş Sokak’ta oturan ve babası Hasip Kaya’nın kanserden ölümünün ardından ilköğretim okulu son sınıftan ayrılan Kaya, 31 Mayıs’ta ilçeye gelen Kamçı’nın yolunu keserek, “Okumak istiyorum” demiş, Kamçı da yanındaki ilgililere genç kızın okutulması için gereğinin yapılmasını istemişti.Bu gelişmelerin tanığı olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı da Fatma Kaya’nın “Karneni getir, laptop bilgisayarını al” diyerek bilgisayar sözü vermişti. Daha sonra Kaya ailesinin oturduğu eve giren Vali Kamçı ve yanındakiler evde inceleme yapıp aileye gıda yardımı yapılması sağlanmıştı.Çevresinde, “Gözünü budaktan sakınmaz, erkek gibi kız” yakıştırması yapılan Fatma Kaya’nın ölümü kendisini tanıyan herkesi üzüp şaşırttı. Arkadaşları ‘Özgür kız’ dedikleri Fatma ile ilgili şunları söyledi: “Son dönemlerde psikolojik olarak biraz sorunlu gibiydi ama intihar edebileceğini hiç aklımızın ucundan bile geçirmemiştik. İntihar edecek bir insan değildi.”Kaya’nın ölümüyle ilgili sır perdesini aralamak için olayı soruşturan polis, genç kızın cesedinin bulunuş şeklini mercek altına aldı. İddiaya göre, ablası Ayşe Gelmez’in temizlik için kardeşini getirmek üzere babasının evine gönderdiği eşi Mehmet Gelmez, kapıyı çalmasına rağmen açılmayınca bir çocuğu bahçe duvarından içeri soktu ve intihar bu şekilde ortaya çıktı. Polis, başta enişte olmak üzere tüm aile fertlerini sorguya alırken, Fatma’nın kendisini iple astığı sırada ayağını yerden kesmek için kullandığı içi çamaşır dolu alüminyum çamaşır sepetinin içinde ayaklarının kıvrılmış şekilde duruşunu şüpheli bularak incelemesini bu yöne yoğunlaştırdı. Fatma Kaya’nın gerçekten intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği, otopsi sonuçları ve soruşturma sonucunda kesinleşecek.Genç kızı tanıyanlar, ani ölümüne akıl erdiremediklerini belirterek “İntiharı düşünecek biri değildi” dedi. Fatma Kaya’nın yakınları sorgulanıyor.