Özgür Gündem'in 37 nöbetçi genel yayın yönetmenine soruşturma!

Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 44 kişiden 37 kişiye “örgüt propagandası” iddiası ile soruşturma açıldı.

Bianet’in haberine göre, bianet proje danışmanı Nadire Mater, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Beyza Üstün, gazeteciler Mehmet Güç, Tuğrul Eryılmaz, İMC TV Diyarbakır Temsilcisi Faruk Balıkçı ve yazar Şeyhmus Diken, sanatçı Jülide Kural hakkında da "örgüt propagandası" iddiası ile soruşturma açıldı.

Dokuz kişi daha ifade verdi

Son olarak haklarında soruşturma açılan gazeteciler İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Uğur Karataş, Öncü Akgül, avukat Ayşe Batumlu ve HDP eski milletvekili Hasip Kaplan 13 Haziran’da, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eşbaşkanı Sebahat Tuncel ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkan Yardımcısı Saruhan Oluç da bugün (15 Haziran) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Tuncel: Dayanışmak görevimiz

Tuncel ve Oluç İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Oluç, gazetecilere yönelik baskının kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, bu gidişe dur demek gerektiğini söyledi. Özellikle muhalif ve Kürt basınına yönelik baskıların arttığına dikkat çeken Oluç, bu durumun politik gelişmelerden bağımsız olmadığını ifade etti.

Tuncel ise, iktidarların Kürtlere yönelik baskı politikaları arttıkça Kürt basının da susturulmak istendiğini savundu. Kürt medyası ile dayanışmanın bir görev olduğunu vurgulayan Tuncel, Özgür Gündem’e yönelik baskıları kabul etmediğini ve halkın haber alma hakkı için bu dayanışma nöbetine katıldığını belirtti.



Nöbetçi genel yayın yönetmenleri



3 Mayıs’ta başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyasına 44 kişi destek verdi. Kampanyaya katılanlar şu şekilde:

Hasan Cemal, Şeyhmus Diken, Hasan Hayri Şanlı, Cengiz Baysoy, Dicle Anter, Faruk Balıkçı, Kemal Can, Jülide Kural, Ahmet Nesin, Deniz Türkali,Necmiye Alpay, Çilem Küçükkeleş, Saruhan Oluç, Ertuğrul Mavioğlu,Ahmet Abakay, Hasip Kaplan, İhsan Eliaçık, Yıldırım Türker, Murat Çelikkan, Ayşe Batumlu, Nadire Mater, Aydın Engin, Tuğrul Eryılmaz, İhsan Çaralan, Şebnem Korur Fincancı, Işın Eliçin, Uğur Karataş, Mehmet Güç, Beyza Üstün, Celalettin Can, Sebahat Tuncel, Erol Önderoğlu,Nurcan Baysal, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Melda Onur, Celal Başlangıç, Mustafa Sönmez, Ayşe Düzkan, Uğur Güç, Faruk Eren, Kumru Başer, Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan.

Soruşturma açılanlar

Son soruşturmayla birlikte haklarında soruşturma başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri şunlar:

Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Ayşe Düzkan, Erol Önderoğlu, Celalettin Can, Mustafa Sönmez, Melda Onur, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Nurcan Baysal, Ömer Ağın, Ahmet Abakay, İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Uğur Karataş, Öncü Akgül, Ayşe Batumlu, Sebahat Tuncel, Saruhan Oluç, Nadire Mater, Beyza Üstün, Mehmet Güç, Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı, Şeyhmus Diken, Necmiye Alpay, Jülide Kural, Yıldırım Türker, Ahmet Nesin, Kemal Can, Şebnem Korur Fincancı, Hasip Kaplan, Nevin Erdemir, Hakkı Boltan