Özgür Gündem'in 3 nöbetçi genel yayın yönetmeninin 2. duruşması yarın

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin'in Özgür Gündem gazetesinde nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyası katıldıkları için yargılandıkları davanın ikinci duruşması yarın görüşecek.

Uluslararası insan hakları örgütlerinden temsilcilerin katılacağı duruşma öncesi kamuoyuna çağrı yapan TİHV, “Yaşanılan bu zor ve sıkıntılı günlerde dayanışmayı büyüterek yolumuza devam etmek, insan hakları savunucuları ve gazeteciler başta olmak üzere tüm hak ve özgürlük mücadelesi verenlere yönelik saldırılara karşı durmak ve birlikte olmak için hepinizi duruşmaya davet ediyoruz” dedi. Çağlayan Adliyesi’ndeki 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın saat 10.30’da başlayacak duruşma öncesi bir de açıklama yapılacak.