Özgür Gündem’e baskında gözaltına alınan gazetecilerden 22'si serbest bırakıldı

Özgür Gündem Gazetesi’ne polis baskınında gözaltına alınan 22 gazeteci Savcı Umut Tepe, Metin Küçükerdem ve Emin Aydinç’e ifade verdi. Gazeteciler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Özgür Gündem çalışanları Elif Aydoğmuş, Sevdiye Ergürbüz, Reyhan Hacıoğlu, Amine Demirkıran, Günay Aksoy, Burcu Özkara, Kemal Bozkurt, Önder Elaldı, Ender Öndeş, Sinan Balık, Davut Uçar, Fırat Yeşilçınar, Zeki Erden, Bilir Kaya, Ersin Çaksu ve Bayram Balcı; DİHA Muhabirleri Özgür Paksoy ve Mesut Kaynar ile İMC TV’den Gökhan Çetinve Gülfem Karataş “polise mukavemet” suçlamasıyla Basın Savcısı Umut Tepe, Metin Küçükerdem ve Emin Aydinç’e ifade verdi. İfadeleri alınan gazeteciler serbest bırakıldı.

Gazeteciler ifadelerinde polisin gözaltı sırasında darp ve hakaretine maruz kaldıklarını belirterek polise mukavemette bulunma iddiasını reddetti.

Gazetecilere darp, işkence ve tehdit

İMC TV muhabiri Gülfem Karataş gözaltı sırasında kendisine küfür ve hakaret edildiğini, tecavüzle tehdit edildiğini, ırkçı küfürler savrulduğunu, sırtına zincirle vurulduğunu, gözlüğünün kırıldığını, darp edildiğini ve yedi saat boyunca ters kelepçeyle tutulduğunu söyledi.

Karataş, ifadesinde, gözaltı sırasında uğradığı işkence ve kötü muameleyi şöyle aktardı:

“…Ülkücü bıyığına benzer bıyıklı mavi tişörtlü, uzun boylu ve siyah saçlı polis bana bu hakaretleri etti. Ardından kırmızı tişörtlü bir polis bana merdivenlerden indiğimiz sırada sırtıma zincirle vurduğu için yaralandım. Bu sırada gözlüğüm kırıldı. Ayrıca burada beni ters kelepçelediler. Yedi saat kelepçeyle bekletildim. Bu yüzden el bileklerim hala yaralı vaziyettedir. …Üç hilal bilekliği olan bir polis bunu bize göstererek “Bunun anlamını biliyor musunuz, orospular, kahpeler” diyerek hakaret etti.”

Öndeş ise ifadesinde, 16 Ağustos günü olanları şöyle anlattı:

"16 Ağustos 2016 günü saat 16.30-17.00 sıralarında kalaşnikolfu güvenlik güçleri gazeteye girdi ve gazetede arama yapacaklarını söylediler. Bu sırada avukatlarla görüşme halindeydiler. Ufak çaplı bir iki tartışma haricinde herangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kesinlikle ne ben ne gazete içerisinde bulunan diğer kişiler tarafından güvenlik güçlerine mukavemette bulunmadık."

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, Sorumlu Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan'ın TEM Şube'de sorguları sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos’ta Özgür Gündem gazetesi için kapatma kararı vermişti.

Kararda “geçici olarak kapatılmasına” ifadesi yer almakla beraber gazetenin ne kadar süre kapalı kalacağına ilişkin bir hüküm yer almadı.

Kapatma kararı daha gazeteye tebliğ edilmeden Yeni Şafak’ta yer aldı.

Gazetenin kapatılmasına ilişkin alınan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nun 16 Ağustos 2016 tarih ve 16/95651 soruşturma sayılı yazısı Cumhuriyet Başsavcılığı yargı alanı içerisinde günlük olarak yayınlanan Özgür Gündem isimlim gazetenin sürekli PKK Terör örgütü propagandası yaptığı ve silahlı terör örgütü yayın organı gibi hareket ettiği anlaşıldığı iddiasıyla yetkilileri hakkında TCK’nın 302/1, 314/2 220/1,2K 3713 Sayılı Yasa’nın 7/2 maddeleri uyarınca soruşturmaya başlandığı belirtilerek anılan gazetenin TC Anayasası’nın 28’inci maddesinin son fıkrası uyarınca geçici olarak kapatılmasına karar verilmesi olmakla, soruşturma dosyası incelendi.”

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Özgür Gündem Gazetesi’ni kapatma kararının ardından polis, aynı gün gazeteye baskın yaptı.

Baskında o esnada haber takibi yapan imc tv muhabiri Gülfem Karataş ile kameraman Gökhan Çetin’in olduğu 24 gazeteci gözaltına alındı.

Özgür Gündem çalışanları; Günay Aksoy, Kemal Bozkurt, Reyhan Hacıoğlu, Önder Elaldı, Ender Öndeş, Sinan Balık, Davut Uçar, Fırat Yeşilçınar, İnan Kızılkaya, Zeki Erden, Elif Aydoğmuş, Bilir Kaya, Ersin Çaksu, Sevdiye Ergürbüz, Amine Demirkıran, Bayram Balcı ve Burcu Özkaya.

DİHA muhabirleri; Özgür Paksoy ve Mesut Kaynar.

imc tv; Gülfem Karataş ve Gökhan Çetin.

Kapatma kararı sonrası destek amaçlı gazete binasına gelen İstanbul Tabip Odası’ndan Yılmaz Bozkurt ile Doğu Yayınevi çalışanı Hüseyin Gündüz de gözaltına alınanlar arasında.

Gazetenin basılmasının ardından Özgür Gündem’in eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve gazetenin yazarlarından Filiz Koçali’nin evine de baskın yapıldı. Filiz Koçali de Eren Keskin gibi baskın yapıldığı sırada evde değillerdi.

Yayıncı, yazar, gazeteci Ragıp Zarakolu’nun yasal ikametgâhı olan, oğlu Sinan Zarakolu’nun evine de polis baskını düzenlendi.

Mahkeme kararıyla kapatılan, binası basılan, çalışanları gözaltına alındıktan sonra gazetenin binası da mühürlendi.

Polis baskını imc tv canlı yayınında kameralara yansımıştı.