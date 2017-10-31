 Özgür Gündem davasında 2 tahliye (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi
31 Ekim 2017 15:31
Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada tutuklu bulunan gazetenin imtiyaz sahibi Kemal Sancılı ile yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya tahliye edildi.
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