Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nden gazetecilere bıçaklı saldırıya kınama

Diyarbakır'da 'Halk İnisiyatifi' isimli grubun çağrısıyla Irak Şam İslam Devleti IŞİD'in Kobanê'ye saldırılarının protesto edildiği kepenk-kontak kapatma ve okul boykotu eyleminde haber takibi yapan ikisi kadın dört gazetecinin IŞÎD destekçileri olduğu öne sürülen kimseler tarafından bıçakla yaralanması, Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) tarafından yapılan bir açıklamayla protesto edildi.

Bianet'te yer alan habere göre, Özgür Gazeteciler Cemiyeti, yapılan saldırıyı "Nasıl ki JİTEM ve Hizbullah çetelerinin saldırılarını özgür basın mücadelemizle teşhir ettik, bugün de aynı şeyi yapacağız" açıklaması ile kınadı.

DİHA, İMC TV, Azadiya Welat, Özgür Gündem, Aram Yayınları, Evrensel, Gün Radyo ve Gün TV ile yerel basından 100'e yakın gazetecinin katıldığı basın açıklamasını, ÖGC adına Azadiya Welat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ramazan Ölçen yaptı.

"Deniz Fırat'ın katledilmesi başlangıçtı"

Uluslararası güçlerin IŞİD saldırılarını sessizlik içinde izlediğini ve Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) direniş gösterdiğini dile getiren Ölçen, Deniz Fırat'ın katledilmesini Özgür Basın'a yönelik IŞİD destekli ilk saldırı olarak değerlendirdi ve şunları ekledi:

"Bu saldırılar durmadı ve sonucunda Rabia'da arkadaşımız Ehmed Sado (Mazlum Bagok) katledildi."

"Hizbul-kontra zihniyeti"

"Suruç ile Kobanê sınırında haber takibi yapan arkadaşlarımız da asker ve polislerin saldırısına uğradı" diyen Ölçen'in konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türk polisinin gözleri önünde gerçekleşen bu ahlaksız saldırıyı lanetliyoruz. Bu, mücadelemizi hazemedemeyen koordineli saldırılar, onurlu çalışmalarımızı engelleyemeyecek. Bu saldırılar, anlayış ve zihniyetini 90'lı yıllardaki Hizbul-kontra'dan alıyor. O zamanlar da arkadaşlarımız cadde ve sokaklarda katlediliyordu. Bu saldırılar, JİTEM ve kontra çetelerin devamıdır."

Nasıl ki JİTEM ve Hizbullah çetelerinin saldırılarını özgür basın mücadelemizle teşhir ettik, bugün de aynı şeyi yapacağız."