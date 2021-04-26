Özgür Demirtaş'tan kripto para uyarısı: Resmen el bombası

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçma iddiasının ardından VeBitcoin, GoldeksCoin ve SistemCoin isimli borsaların da fişi çekmesiyle kripto para yatırımlarının güvenilirliği tartışılmaya devam ediyor.

Twitter hesabından kripto para piyasasına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ''Türkiye'de bir iki kripto borsanı dışında borsanın olması mantıklı mı? Bu kadar çok borsanın ne işi var? Resmen el bombası. İşin kötü yanı Dolandırıcıların kurduğu bu borsalar, işini iyi yapanları da etkiliyor'' ifadelerini kullandı.

Demirtaş, ''Eşantiyon dağıtılan, Güzel olduğu düşünülen kadınların, lüks arabaların, siyasetçiler ile fotografların, ünlü ve güvenilir insanları reklam yüzü yapmaların olduğu borsalardan uzak durun'' dedi.

''Thodex konusunu araştıran Emniyet Güçleri ve kanun yapıcılara bir kaç öneride bulunmak istiyorum'' diyen Demirtaş, uyarılarını şöyle sıraladı:

1 - Şirket kripto cüzdan trafiklerini inceleme altına alın. Bununla uğraşan şirketler mevcut onlar ile bağlantıya geçin.

2 - Bizim WHITE-HAT dediğimiz hackerlar ile bağlantıya geçin. Kimliklerini açığa çıkarmadan sizlere yardımcı olabilirler.

3 - Dolandırıcı CEO'nun yapabileceği en kötü şey Tornado-Cash adlı algoritma sayesinde paranın izini silmeye çalışması olabilir. Söylenen meblağ çok yüksek olduğu için bunu 100 ETH meblağlarla yapabilir bunu izleyin.

4 - Dolandırıcının çok büyük borsalarda izi olabilir bunu araştırabilirsiniz.

5 - Dolandırıcılar Monero'ya yönlenmeye çalışabilirler, bunun takipçisi olun.

6 - Alanında uzman kişiler ile konuşmalısınız bunlardan biri Andre Cronje olacaktır. Andre ile bağlantıya geçin.

7 - Bu konuların işini düzgün yapan borsaları "Bank Run" nedeniyle zor durumda bırakmamasına dikkat edin.

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