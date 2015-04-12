Özgü Namal evde doğum yaptı

Reklamcı Serdar Oral’la birlikte olan oyuncu Özgü Namal, hastaneye yetişemeyeciğini anlayınca evde doğum yaptı.

Arzu Akbaş Zor’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, hamile kaldıktan sonra uzun yıllar oturduğu Bebek’ten Kilyos’a taşınan 35 yaşındaki oyuncu önceki gece doğum sancıları başlayınca hastaneye yetişemeyeceğini anlayıp doktorunu aradı.Hemen Özgü Namal'ın evine giden Doktor Gülnihal Bülbül bir ebe yardımıyla doğumu gerçekleştirdi. 3 buçuk kilo 52 santim olarak dünyaya gelen erkek bebeğe Nefes adı verildi.