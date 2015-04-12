T24 LogoT24 Logo
Magazin

Özgü Namal evde doğum yaptı

Oyuncu Özgü Namal, 35 yaşında anne oldu

12 Nisan 2015 17:00

Reklamcı Serdar Oral’la birlikte olan oyuncu Özgü Namal, hastaneye yetişemeyeciğini anlayınca evde doğum yaptı.

Arzu Akbaş Zor’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, hamile kaldıktan sonra uzun yıllar oturduğu Bebek’ten Kilyos’a taşınan 35 yaşındaki oyuncu önceki gece doğum sancıları başlayınca hastaneye yetişemeyeceğini anlayıp doktorunu aradı.Hemen Özgü Namal'ın evine giden Doktor Gülnihal Bülbül bir ebe yardımıyla doğumu gerçekleştirdi. 3 buçuk kilo 52 santim olarak dünyaya gelen erkek bebeğe Nefes adı verildi.    

ETİKETLER

özgü namalserdar oraldoğumnefesbebek

İlgili Haberler

Özgü Namal ve bebeğinin babası ilk kez görüntülendi

Birkaç ay sonra 'Nefes' adını verecekleri oğullarını kucaklarına alacak olan çift, evlenmeyi düşünmediklerini açıklamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24