Özgener, tünele 165 km hızla girmiş

İzmir – Aydın otoyolunda kaza yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in, elektronik ölçümlere göre tünel içinde 165 kilometre hız yaptığı ortaya çıktı.



Ailesiyle birlikte hafta sonu tatili için Muğla'nın Göcek Beldesi'ne giderken İzmir- Aydın otoyolundaki Selatin Tüneli'nde cipiyle kaza yapıp ölümden dönen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in, elektronik ölçümlere göre tünel içinde 165 kilometre hız yaptığı ortaya çıktı. Özgener'in, yasal hız sınırını ihlal etmesi nedeniyle kaza yaptığı saptanırken, bu olay, Türkiye'deki otoyollarda tünel içlerindeki bir gerçeği de ortaya çıkardı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kamera görüntüleriyle hız yapan araç ve sürücülerini belirlemesine rağmen, mevzuattaki eksiklik ve kurumlar arasında veri akışında aksaklık nedeniyle hiçbir cezai yaptırımın uygulanmadığı belirtildi.



Kaza, geçen cumartesi günü saat 12.45 sıralarında İzmir- Aydın otoyolundaki Selatin Tüneli'nde meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, yanına eşi Ayşe, çocukları Cem, Can ve bakıcılarını alarak hafta sonu tatili için Muğla'nın Göcek Beldesi'ne gitmek üzere 35 TAT 01 plakalı ciple yola çıktı. Özgener'in kullandığı cip, tünel içinde kontrolden çıkıp hızla savrularak önce sol, daha sonra sağdaki duvara çarptı. Kazada cip büyük hasar görünken, içindekiler emiyet kemerleri bağlı olduğu için yara almadan kurtuldu. Polisin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Özgener ve aile fertleri başka bir otomobille yoluna devam etti.

Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Özgener, “Yolda bir anda lastik patladı. Önce sol, sonra sağ duvara çarptık. Hepimiz çok korktuk. Çok şükür kazadan yara almadan kurtulduk. Yaşadığımız şoku zor atlattık” dedi.



Hız sınırını 2 kat aştı



Kazayla ilgili ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten televizyoncu ve köşe yazarı Reha Muhtar'a “130- 140'la tünele girmiştim” diyerek olayı anlatan Mahmut Özgener'in bu sözlerini Muhtar köşesine taşıdı.



Hız limitinin 80 olduğu tünel içindeki elektronik ölçümlerde ise Mahmut Özgener'in kaza anında limitin iki katını da aşarak 165 kilometre hıza ulaştığı ortaya çıktı. Lastiklerin, yol kenarındaki kaldırımlara çarptıktan sonra parçalandığı belirlendi.

Kazanın tek taraflı maddi hasarlı olması nedeniyle de Özgener'e herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı.



Çoğunlukla yaptırım yok



Bu kaza, Türkiye'deki otoyollarda bulunan tünellerde hız kontrolünde bir gerçeği de ortaya koydu. Tünel girişinde ve içinde elektronik tabelalarda yaklaşım ve geçiş hızı sürücülere hatırlatılırken, araç radyolarından da hız limitinin 80 kilometre olduğunun anons edilmesi, elektronik hız ölçümü yapıldığının belirtilmesine karşın aksine hareket edenlere hiçbir cezai işlem uygulanmadığı da ortaya çıktı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerce kapalı alanlarda radar uygulamasının fiziken mümkün olmadığını, ancak bilgi verilmesi halinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yazılabildiğini söyledi. Yetkililer, Karayolları Bölge Müdürlüğü görevlilerinin, kendi oluşturdukları veri tabanındaki bilgilerin emniyete aktarılmasında sorun olduğunu, bu nedenle denetimlerde aksaklık yaşandığını vurguladı.



