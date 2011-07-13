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Spor

ÖZGENER SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) 

13 Temmuz 2011 00:58

-ÖZGENER SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eski Başkanı Mahmut Özgener, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifade verdiği savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen Özşener'in ifadesi, savcı İsmail Göktürk tarafından alındı. Yaklaşık 16.30 sıralarında başlayan ve 5 saat süren ifade alınma işleminin ardından Özgener, savcılıkça serbest bırakıldı. Özgener İstanbul Adliyesinde hakim ve savcıların kullandığı kapıdan çıkışı sırasında basın mensuplarını görmesi üzerine, ''İyi geceler'' diyerek arka kapıya yöneldi. Basın mensuplarının da bu kapıya yönelerek görüntü almak istemesi ve sorular yöneltmesi üzerine yoğun kalabalığın arasından güçlükle kendisini bekleyen araca ulaşan Özgener adliyeden ayrıldı. Bu arada, Trabsonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in nöbetçi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki sorgusunun başladığı öğrenildi.

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