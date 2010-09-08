-ÖZGENER: MİLLİ TAKIM BÜYÜK MUTLULUKLAR YAŞATACAK İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, (A) Milli Takım'ın, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Belçika'yı 3-2 yendiği karşılaşmadan çok keyif aldığını söyledi. Özgener, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, milli takımın eleme grubuna iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, şunları kaydetti: ''Milli takımımızın keyifli bir maç izlettiğine inanıyorum. Mücadelenin yüksek düzeyde olduğu ve galibiyetten dolayı sonunun sevinçli olduğu bir maç izledik. Ben şahsen çok keyif aldım. Tüm oyuncularımızı, teknik heyetimizi kutluyorum. Bize bayram öncesinde güzel bir mutluluk yaşattılar. 2'de 2 yaptık, iyi bir başlangıç yaptık. Ekim ayında iki zorlu maç bizi bekliyor. Ben bu milli takımın, Türkiye'ye büyük mutluluklar yaşatacağına inanıyorum. İyi şeyler yapacağına inanıyorum. Koyduğumuz hedeflere ulaşacağına inanıyorum.'' Mahmut Özgener, önlerinde uzun bir yol olduğunu ve bu başlangıcın çok büyük bir avantaj olarak algılanmaması gerektiğini anlatarak, ''Ama 2'de 2 yaparak başlamak da son derece önemli. Takım özgüven içerisinde oynadı. Dolayısıyla iyi bir futbol gecesi yaşadık. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki seyirci de o desteğin, karşılığını keyifle yaşadı. Artık ekim ayındaki maçlarımıza bakıyoruz. (A) Milli Basketbol Takımımıza da yarın akşamki son derece önemli maçta başarılar diliyorum. İnşallah bayram öncesi bir mutluluğu da onlar Türkiye'ye yaşatır'' diye konuştu.