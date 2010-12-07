-ÖZGENER KOMİSYONA BİLGİ VERDİ TBMM (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, başkanvekili Lütfi Arıboğan ve beraberindeki heyet, ''Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu''na bilgi verdi. Komisyon Başkanı Nazım Ekren'in sunumu ile söz alan TFF Başkanı Özgener, ''Bugünkü toplantı çok sıcak gündem maddelerine denk geldi. Bu davetiniz çok önceydi. Futbolda görmek istemediklerimizi gördük. TFF olarak şiddetin üstesinden tek başına gelemeyiz. Bizim futbolcu, teknik direktör ve yöneticilere ceza verme yetkimiz var. Emniyet ile işbirliğine hazırız. Kamera sistemi odasında federasyon olmalıdır'' dedi. Federasyon ne kadar caydırıcı olursa, bu işleri önleyebileceklerini belirten Özgener, şöyle devam etti: ''Tribünlerdeki seyirci azlığının nedeni şiddet olaylarıdır. Mevcut yasa şiddet olaylarını önlemede yetersiz kalmaktadır. Eylemleri yapanların yanına kar kalmaktadır. Kulüpler bunun cezasını çekiyor. Onların eli kolu bağlı.'' TFF Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı da mevcut yasada yer almayan eksiklikleri dile getiren bir konuşma yaptı. Helvacı, yeni yasada yer alması gereken konulara da konuşmasında yer vererek, komisyonu bilgilendirdi. TFF Başkanı Mahmut Özgener ve Helvacı'nın konuşmalarının ardından komisyonda yer alan milletvekilleri, konuyla ilgili soru ve önerilerini dile getirdi. -KOMİSYON GÖREVLİLERİ- CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, ''Özel güvenlik görevlilerinden müsabakalarda görev yapabilecekler akredite olmalıdır. Özel güvenlik şirketleri açısından ümitsiz durumdayım'' dedi. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ise kulüplerin dernek yönetiminden çıkartılması gerektiğini savunarak, kulüplerin yeniden yapılandırılması gerektiğini savundu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in saha kapatma cezasının kalkması konusundaki sorusu üzerine TFF Başkanı Özgener, ''Şiddet Yasası çıkınca, bu kalkacaktır'' cevabını verdi. AK Parti İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişçi de konuşmasında, ''Çipli bilet uygulaması zaman içinde uygulanabilir. Herkes sorumluluğunu bilmelidir'' dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, taraftar gruplarının şiddetsel açıdan büyük sorunları bulunduğunu bildirerek, ''Özel güvenliklerin hem sayıları hem de kendileri yetersiz. İl Spor Güvenlik Kurulları'nda alınan kararlar gayriciddidir'' şeklinde konuştu. CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ise TFF'nin mutlaka bir şekilde denetlenmesi gerektiğine dikkati çekerek, ''Başbakanlık Denetleme Kurulu sizi denetleyebilmelidir. Lütfen futbolcuların sözleşmelerini kulüplerden isteyin. Bunları denetleyin. Bu düzenlemeyi sadece sizler çıkartabilirsiniz'' dedi. Milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan Mahmut Özgener, Adalet Bakanlığı ile uzlaşamadıkları konunun, yeni yasada verilecek cezalar olduğunu söyledi. Komisyon başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Nazım Ekren de görüşmenin sonunda, TFF Başkanı ve beraberindeki heyetten spor kulüplerinin mali durumları ile ilgili 1 ay içinde bir rapor göndermelerini istedi.