Özgener her talebi yerine mi getirdi?

T24 - Ekimde başlatılan ve bir çok ünlü spor adamının adının karıştığı “organize suç örgütü kapsamında şike ve teşvik primi” soruşturmasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) eski başkanı Mahmut Özgener ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım arasındaki ilişkiler de yer aldı. Dosya içinde bu kapsamda İnönü Stadı’nda oynanan ve Beşiktaşlı Ferrari’nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından 4 - 2 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle biten maçla ilgili de önemli bilgilere yer verildi.









Yıldırım ile şüpheli konumunda ifadesine başvurulacağı iddia edilen Özgener ile ilgili özel bir bölüm, soruşturma dosyasında şöyle yeraldı:







- Giresunspor Kulübü’nün futbolculara olan borcundan dolayı kapanan transfer tahtasının usulsüz açılması için Olgun Peker’le görüştü. Peker’in yetkisiz menajerlik faaliyetlerinde bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Özgener hakkında adli çalışma başlatıldı.





Yetkisi olmadığını biliyordu



- Özgener’in, organize suç örgütü lideri konumundaki Peker’in yetkisiz menajerlik yaptığını bildiği halde bu duruma göz yumduğu, halen herhangi bir spor kulübünün başkanı olmaması ve menajerlik yetkisi bulunmamasına karşın Peker’in, Özgener ile olan yakın ilişkisi sayesinde futbol camiasında etkin konumda bulunduğu ve federasyon nezdinde yaşanan sorunları bu ilişki sayesinde lehine çevirdiği belirlendi.





Tarafsız olması gerekiyordu



- Özgener, futbol camiası içindeki konumunu korumak için Aziz Yıldırım’ın desteğini de almak istedi. Özgener’in Yıldırım ile yakın ilişki içinde bulunduğu, federasyon başkanı olarak tarafsız olması gerekirken diğer kulüp başkanları aleyhine Yıldırım ile görüşmeler yaptığı, Yıldırım’dan gelen her türlü talebe de olumlu cevap verdiği iddia edildi.



- Özgener ile Yıldırım’ın teknik takip çalışmalarına karşı son derece duyarlı hareket ettikleri,



- Beraber görüntü vermemek adına görüşmelerini kimsenin olmadığı yerlerde yapmaya çalıştıkları,



- Kendi kullanımlarında bulunan telefon hatları yerine üçüncü şahısların telefonları üzerinden görüştükleri,



- Önemli görüşmelerde TFF Başkanlık Koordinatörü Mümtaz Karakaya’yı aracı olarak kullandıkları belirlendi.





Beşiktaş maçının hakemi değişti







Dosya içinde bu kapsamda İnönü Stadı’nda oynanan ve Beşiktaşlı Ferrari’nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından 4 - 2 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle biten maçla ilgili de önemli bilgilere yer verildi.



TFF Başkanı Özgener’in 20 Şubat’ta oynanan bu maçla ilgili atanan Bülent Yıldırım’ın değiştirilmesi için federasyon yetkilisi Ufuk Özertem ile görüşme yaptığı tespit edildi. Özgener’in maça Cüneyt Çakır’ın atanması yönünde Özertem’e talimat verdiği belirlenirken, Özerten, bu konuda MHK Başkanı Sarvan’la görüştü. Ardından hakem Yıldırım Bank Asya’daki Çaykur Rize - Orduspor maçına, Çakır ise Beşiktaş - Fenerbahçe maçına verildi.





Bu konuda 15 Şubat günü yapılan iki telefon görüşmesi şöyle yansıdı:





Özerten: Oğuz’la görüştüm de derbiye Bülent...



Özgener: Abi Cüneyt dedi bana manyak mı bu versin Cüneyt’i. Kimsenin gıkı çıkmaz, niye Bülent abi.



Özerten: O oturmuyor dedi hatta onu Bursa - Antep’e vermişler.



Özgener: İyi, Cüneyt niye oturmuyormuş anlamadım.



Özerten: İşte daha önce Beşiktaş - Trabzon’u yönetti.



Özgener: Gül gibi maç yönetti.



Özerten: Konuşayım, seni ararım.