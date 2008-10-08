Özgener: Hedefimiz liderlik



Futbol Fedeasyonu Başkanı Mahmut Özgener, FIFA'nın resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Dünya Kupası elemelerinde grup birincisi olmak istediklerini söyledi.





Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi internet sitesi fifa.com, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener ile röportaj yaptı.



fifa.com, Mahmut Özgener'le, TFF delegasyonunun FIFA Başkanı Sepp Blatter ile yaptığı görüşme sonrasında bir röportaj gerçekleştirdi.



Özgener, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynayan Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarıdan sonra, aynı doğrultuda devam etmek istediklerini vurgulayarak, ''Kendimizi büyük takımlar arasında kabul ettirmek istiyoruz. Elemelerdeki amacımız, grubumuzu birinci bitirerek 2010 Dünya Kupası'na direkt olarak katılabilmek'' dedi.



Türkiye'nin 2010 Dünya Kupası'na katılma şansını değerlendiren Özgener, ''Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya'ya elenmek bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bence, takımımız finale kadar gitmeyi hak etmişti. Böylelikle, İspanya'ya karşı finalde mücadele etme şansını da kaçırmış olduk. Şimdi İspanya, Dünya Kupası eleme grubundaki rakibimiz oldu. Kanımca bu grupta mücadele, Avrupa Şampiyonası'nın iki en iyi takımı arasında yaşanacaktır. İspanya ile gelecek mart ayında ve Nisan 2009'un başında iki maç yapacağız. İki maç da şüphesiz zevkli geçecek ve grupta belirleyici olacaktır'' diye konuştu.



Türk futbolunun son yıllarda gösterdiği gelişimden büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Mahmut Özgener, ''Hem kulüp takımlarımız, hem de milli takımımız yıllar geçtikçe daha iyi gidiyor. Aynı şekilde çalışmaya devam ederek, mevcut pozisyonumuzu koruyarak, gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Geçen yıl Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Bu sezon da yine bu kupada mücadele ediyorlar. Hem kulüp takımları hem de milli takımlar seviyesinde iyi bir aşama kaydetmekteyiz'' ifadelerini kullandı.

