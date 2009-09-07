Özgener: "Kazansak da işimiz bitmiyor"

Dünya Kupası Avrupa Eleme grubunda 9 Eylül Çarşamba günü Bosna Hersek ile hayati bir maça çıkacak (A) Milli Futbol Takımı, karşılaşma için bu ülkeye geldi.



Grubundaki son karşılaşmada Estonya'yı Kayseri'de ağırlayan milliler, buradan özel uçakla Bosna Hersek'in başkenti Saray Bosna'ya geçti. Millileri, çok sayıda basın mensubu, Saraybosna'da görevli bulunan Türk birliğinden bazı subaylar ve az sayıda Türk vatandaşı karşıladı.



Türk taraftarlar, Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Fatih Terim'e çiçek verirken, en büyük ilgiyi Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a gösterdiler.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl da milli takımla birlikte Bosna Hersek'e gelirken, milli takım kafilesi otobüsle Saraybosna'dan karşılaşmanın yapılacağı Zenica kentine hareket etti.



“Kazanmamız gerekiyor''



Mahmut Özgener, milli takımın Zenica'ya hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Bosna Hersek maçının hayati önem taşıdığını söyledi.



Özgener, hedeflerinin ilk etabında Estonya maçı olduğunu, bu etabı istedikleri sonuçla geçtiklerini ifade ederek, “Bu nedenle buraya moralli geldik. Çarşamba günü bu moralle Bosna Hersek maçına çıkacağız. Maçı kazansak da daha yolumuz var. Kazandığımız takdirde avantaj elde edeceğiz. Ancak bununla bitmiyor, önümüzde play-off maçları var. Hedefimize ulaşmamız için kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.



Başkan Özgener, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Bosna Hersek maçına gelip gelmeyeceği yönündeki soruyu ise “Başbakanımızın gelip gelmeyeceği belli değil. İnşallah gelir, kendisini bekliyoruz' diye yanıtladı.



Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Kızıl da başka sonuçlara hiçbir şekilde bakmadıklarını, sadece kendi maçlarına odaklandıklarını dile getirdi. Bosna Hersek'i yenmekten başka bir yolun bulunmadığını kaydeden Kızıl, “Moralimiz daha iyi, buradan da mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz” dedi.



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim de zor bir maç olacağını, Bosna Hersek'in daha avantajlı gözüktüğünü, ama yapılacak karşılaşmanın ardından kimin avantajlı olduğunun ortaya çıkacağını ifade etti.



Tartık Hoçiç de karşıladı



Milli takımı karşılayanlar arasında Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Fatih Terim'in takım arkadaşlarından Tarık Hoçiç de yer aldı. Terim'e yakın ilgi gösteren Hoçiç, Bosna Hersekli basın mensuplarının, teknik direktör Terim ile röportajında gazetecilere yardımcı oldu ve tercümanlık yaptı.



Bu arada (A) Milli Futbol Takımı, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürecek.



