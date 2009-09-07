Özgener: "Kazansak da işimiz bitmiyor"

Dünya Kupası Avrupa Eleme grubunda 9 Eylül Çarşamba günü
Bosna Hersek ile hayati bir maça çıkacak (A) Milli Futbol Takımı, karşılaşma
için bu ülkeye geldi.
Grubundaki son
karşılaşmada Estonya'yı Kayseri'de ağırlayan milliler, buradan özel uçakla Bosna
Hersek'in başkenti Saray Bosna'ya geçti. Millileri, çok sayıda basın
mensubu, Saraybosna'da görevli bulunan Türk birliğinden bazı subaylar ve az
sayıda Türk vatandaşı karşıladı.
Türk taraftarlar, Milli Takımlar Teknik
Sorumlusu Fatih Terim'e çiçek verirken, en büyük ilgiyi Galatasaraylı futbolcu
Arda Turan'a gösterdiler.
Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile
Milli Takımlar Sorumlusu Levent Kızıl da milli takımla birlikte Bosna Hersek'e
gelirken, milli takım kafilesi otobüsle Saraybosna'dan karşılaşmanın yapılacağı
Zenica kentine hareket etti.
“Kazanmamız gerekiyor''
Mahmut Özgener, milli takımın Zenica'ya hareketinden
önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Bosna Hersek
maçının hayati önem taşıdığını söyledi.
Özgener, hedeflerinin ilk
etabında Estonya maçı olduğunu, bu etabı istedikleri sonuçla geçtiklerini ifade
ederek, “Bu nedenle buraya moralli geldik. Çarşamba günü bu moralle Bosna Hersek
maçına çıkacağız. Maçı kazansak da daha yolumuz var. Kazandığımız takdirde
avantaj elde edeceğiz. Ancak bununla bitmiyor, önümüzde play-off maçları var.
Hedefimize ulaşmamız için kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.
Başkan Özgener,
Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Bosna Hersek maçına gelip gelmeyeceği yönündeki
soruyu ise “Başbakanımızın gelip gelmeyeceği belli değil. İnşallah gelir,
kendisini bekliyoruz' diye yanıtladı.
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Kızıl da başka sonuçlara hiçbir şekilde
bakmadıklarını, sadece kendi maçlarına odaklandıklarını dile getirdi. Bosna
Hersek'i yenmekten başka bir yolun bulunmadığını kaydeden Kızıl, “Moralimiz daha
iyi, buradan da mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz” dedi.
Milli Takımlar
Teknik Direktörü Fatih Terim de zor bir maç olacağını, Bosna Hersek'in daha
avantajlı gözüktüğünü, ama yapılacak karşılaşmanın ardından kimin avantajlı
olduğunun ortaya çıkacağını ifade etti.
Tartık Hoçiç de karşıladı
Milli takımı karşılayanlar arasında Galatasaray'ın
eski futbolcularından ve Fatih Terim'in takım arkadaşlarından Tarık Hoçiç de yer
aldı. Terim'e yakın ilgi gösteren Hoçiç, Bosna Hersekli basın mensuplarının,
teknik direktör Terim ile röportajında gazetecilere yardımcı oldu ve tercümanlık
yaptı.
Bu arada (A) Milli Futbol Takımı, bu akşam gerçekleştireceği
antrenmanla Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürecek.