Özge'den Başkan Türel'e teşekkür ziyareti

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da babası Ali İhsan Yıldırım\'ın evinde yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeyi öğrenen, sol bacağı dizinin üstünden kesik 3.5 yaşındaki Özge Yıldırım, özel protezine kavuşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Babası Ali İhsan Yıldırım\'ın evinin tavanına yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın destek sözü verdiği Özge Yıldırım\'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kucak açtı. Başkan Türel, rehabilitasyonu Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde yapılan Özge\'ye İstanbul\'da özel bir protez taktırma sözünü verdi. Türel\'in desteğiyle Özge\'ye kısa süre önce İstanbul\'da dizi bükülebilen protez takıldı. Artık yaşıtları gibi yürüyebilen ve oynayabilen Özge, babası ve ağabeyi ile birlikte kendisine bu imkanı sağlayan Başkan Menderes Türel\'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Türel\'in elinden tutarak makam odasını gezen Özge\'nin çok mutlu olduğu gözlendi. Etrafa gülücükler saçan küçük kız, Başkan Türel\'e nazar boncuğu hediye etti. Başkan Türel de Özge\'ye çeşitli hediyeler verdi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

Menderes Türel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Özge\'ye destek sözü verdiğini hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız hassasiyetleri bizleri onurlandırdı. Bu konuya verdiği önemden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü de hukuki anlamda destek veriyor. Biz de sağlığına kavuşması noktasında Özge\'ye gerekli desteği verdik. Özge\'yi yürürken görmek bizim için çok önemli. Güzel bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.

AMPUTE TAKIMDA DA GÖRECEĞİZ

Türel, Özge\'nin yürüyebilmesi için büyük bir mücadele verildiğini anlatırken onun yalnız olmadığını tüm Türkiye\'nin gördüğünü anlatırken şöyle konuştu:

\"Biz ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Özge, gibi güzel sonuçları görüyor olmak, bizim için hayatta hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce de Özge\'yi ziyaret etmiştik, bundan sonra da geliriz. Özge\'nin durumunu yakından takip etmeye devam edeceğim. Özge inşallah koşmaya başlayınca onu belediye sporun ampute takımında lisanslı sporcu olarak göreceğimiz günleri Allah bize göstersin.\"

KOŞMAYI DA ÖĞRENECEK

Baba Ali İhsan Yıldırım, Özge\'nin artık daha mutlu olduğunu ifade ederek, eski bükülmeyen protezden kurtulduklarını söyledi. Özge\'nin Başkan Türel\'in desteğiyle kendisine özel yapılan ve dizden bükülebilen yeni protezine alıştığını anlatan Yıldırım, “Başkanımız destek oldu. Yeni protezimiz takıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hem bükülmesi var hem de Özge daha rahat yürüyebiliyor. Silikonlu olduğu için bacağını acıtmıyor. Özel bir protez. Eve yaptığım düzeneği de Özge\'nin koşması için kullanacağım. Yürümeyi öğrendiyse koşmayı neden öğrenmesin\" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, hukuki olarak da mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

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