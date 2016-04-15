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Özgecan’ın katilinin cenazesi bugün defnedilecek

Güvenlik gerekçesiyle cenazenin defnedileceği saat ve mezarlık açıklanmadı

15 Nisan 2016 19:43

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Arslan'ın, cezaevinde öldürülen katili Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesinin defnedilmesine karar verildi. Günlerdir süren defin tartışması için ailenin avukatı başvuru Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu.

Milliyet’in haberine göre,  Adana'da cezaevinde uğradığı saldırıda ölen, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in cenazesi, Tarsus'ta kabul edilmemesi üzerine tekrar Adana'ya gönderilince cenaze krizi yaşandı. Günlerdir defnedilemeyen cenaze için son karar karar akşam saatlerinde verildi.

Altındöken ailesi avukatı aracılığıyla defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Mersin Büyük Şehir Belediyesi'ne bavurdu. Belediye tarafından yapılan çalışma sonrasında cenazenin Mersin'e defnedilmesine karar verildiği öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre defin işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Ancak güvenlik gerekçesiyle cenazenin defnedileceği saat ve mezarlık açıklanmadı.

 

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