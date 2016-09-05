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Özgecan’ın katilini öldüren zanlı duruşmaya ‘Özgecan’ tişörtüyle geldi

Zanlı, cinayeti kendisinin işlediğini ve kimsenin yardım etmediğini söyledi

05 Eylül 2016 22:04

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde bindiği minibüste öldürülen Özgecan Aslan’ın katili 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken’i Adana Cezaevi’nde öldüren, babası 51 yaşındaki Necmittin Altındöken’i de yaralayan 46 yaşındaki Gültekin Alan’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Gültekin Alan, üzerinde Özgecan Aslan’ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle çıktığı duruşmada, cinayeti kendisinin işlediğini söyledi ve kimsenin yardım etmediğini ileri sürdü.

Hürriyet’in haberine göre, 11 Nisan’da Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, cezaevinde kaldıkları koğuşta hükümlü Gültekin Alan’ın tabancalı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Cinayet sanığı Gültekin Alan hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu ve 52 yıl 6 ay, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin Bağlar’ın eşi Gamze Bağlar, hükümlü Hüsamettin Bağlar, diğer tutuklular Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel’in ağırlaştırılmış ömür boyu ve 28 yıl, tutuksuz sanık Serkan Akkoca hakkında ise 5 yıl hapis cezası istendi. 

Tutuklu sanıklar başka cezaevlerinde nakledildi, yargılamayı yapan Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi dosya içeriği ile ilgili yayın yasağı getirdi.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapmayan Gültekin Alan, bugünkü ikinci duruşmada SEGBİS sistemi ile görüntülü olarak katıldı. Gültekin Alan, üzerinde Özgecan Aslan’ın fotoğrafının basıldığı tişörtle duruşmaya çıktı. Suçlamayı kabul eden Alan, kimsenin kendisini azmettirmediğini veya yardım etmediğini söyledi. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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