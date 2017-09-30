T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özgecan'ın katiline, cinsel tacizden 22 yıl, 6 ay hapis cezası

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde öldürülen Özgecan Aslan davasında, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe hakkında, 24 yıl hapis cezası verilen ve yargıtay tarafından bozulan cins

30 Eylül 2017 00:36

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde öldürülen Özgecan Aslan davasında, cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan 21 yaşındaki Fatih Gökçe hakkında, 24 yıl hapis cezası verilen ve yargıtay tarafından bozulan cinsel taciz suçlamasına yerel mahkeme bu kez 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Tarsus 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden hakim karşısına çıkan sanık Fatih Gökçe, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Adana ve Mersin baro başkanları ve bağlı avukatlar, aile adına Özgecan Aslan’ın amcası Yaşasın Aslan ve CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı\'nın da katıldığı duruşmada, savcının mütalaasının okumasının ardından mahkeme heyeti tek tek davaya müdahil olan avukatları dinledi. Gökçe hakkında verdiği cinsel saldırı suçuna yönelik kararında direnerek 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık hakkında suçun toplu taşıma aracında geçmesi nedeniyle daha önce verilen ceza arttırımına ilişkin Yargıtay\'ın bozma kararına ise uydu. Cinsel saldırının, maktulün baygın ya da ölü haldeyken işlenmesi nedeniyle de mahkeme heyeti cezayı arttırarak 22 yıl, 6 ay olarak belirledi.
AMCA ASLAN\'DAN TOPLU TAŞIMA KARARINA TEPKİ
Duruşmanın ardından açıklama yapan amca Yaşasın Aslan, \'\'Bir vatandaş olarak anladığım, toplu taşıma araçlarında sapıklara gün doğdu. Bu manşet olsun. Bu tarihi bir karardır. Nasıl bir önlem alınacak. Bundan sonra eğer kanunlar yetersizse meclis toplu taşıma araçlarını da bu konuya dahil etsin. Ona göre önlem alınsın. Değilse sapıklara gün doğdu. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu karar bizi kısmen memnun edecek. Takdir edersiniz ki artık suçu işleyenler ne kadar ceza alacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu karardan sonra toplu taşıma aracında sapıksal saldırıda bulunduklarında ne kadar ceza alacaklarını bilecekler. Çünkü İndirimi var\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHAMERSİNin TarsusAslanFatih GökçeTarsusAğır Ceza MahkemesiFatih Gökçe SesliGörüntülü Bilişim SistemiAdanaMersinAslanınYaşasın AslanCHP Mersin Milletvekili Prof Dr Aytuğ AtıcıGökçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24