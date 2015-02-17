Özgecan'ın katil zanlısının eşi: Bana hayatı zehir etti, evlendiğim güne lanet olsun

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinde tutuklanan Suphi Altındöken'in eşi Neslihan Altındöken, hayatı kendisine zehir ettiğini belirterek, "Evlendiğim güne lanet olsun" diye konuştu.



DHA'nın haberine göre, Olayın şokunu yaşayan bir çocuk annesi genç kadın, Suphi Altındöken ile ortaokulda okurken bir süre arkadaşlık ettiğini, 5 yıl önce de evlendiğini belirtti.

'Sürekli şiddet uyguluyordu'

Neslihan Altındöken, "Severek evlendik, ancak bana hayatı zehir etti. Evlendiğim güne lanetler olsun, bir gün yüzü görmedim. Sürekli şiddet uyguluyordu, artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Bir kaç ay önce boşanma davası açtım. Ancak, beni ve oğlumu ölümle tehdit ettiği için davayı geri çektim" diye konuştu.

'Eve gelir gelmez elini, yüzünü yıkadı'

Neslihan Altındöken, eşi Suphi'nin üniversiteli Özgecan Aslan'ın öldürdükten sonra eve gece telaşlı bir durumda geldiğini anlattı. Neslihan Altındöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eve girer girmez lavaboya giderek elini yüzünü yıkadı. Yüzünde tırnak izleri ve sıyrıklar vardı. Ne olduğunu sorduğumda, kavga ettiğini söyleyip geçiştirdi. Kıyafetini değiştirip hemen evden çıktı. Yakalandığı gece jandarma ekibi gelerek beni de ifadeye götürdü. Allah onun belasını versin, onun en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Ona kesinlikle üzülmüyorum, çünkü hem Özgecan'ın hayatını, hem de bizim hayatımızı bitirdi. Lanetler olsun ona."

