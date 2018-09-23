Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası Mersin'de başladı

MERSİN, (DHA)

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nce 3\'üncüsü düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı.

6 takımın yer aldığı turnuvanın açılış töreninde Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Tarsus\'ta bindiği minibüsün şoförünce katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan\'ın babası Mehmet ile annesi Songül Aslan\'a çiçek verdi.

Organizasyonun açılış müsabakasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 79-74 ile geçti. 2\'inci maçta ise Adana Basketbol, Kayseri Basketbol\'u 72-61 yenerken, günün son karşılaşmasında da Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor\'u 77-68 mağlup etmeyi başardı.

Organizasyon bugün oynanacak maçlarla devam edecek.

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