Özgecan davasında bugün görülecek duruşmada karar bekleniyor

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşması bugün görülecek. Mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. Savcı, üç sanık için de indirimsiz, ağırlaştırılmış müebbet istemişti.

Aljazeera’nın haberine göre, Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın üçüncü duruşmasında mahkemenin sanıklar hakkındaki kararını açıklaması bekleniyor. Duruşma bugün saat 09.00'da Tarsus Adliyesi'nde görülecek. Kadın örgütleri de dava günü yine adliyenin önünde buluşacak. 9 Eylül'de görülen son duruşmada savcılık üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyerek, cezalarda indirim uygulanmamasını, en üst sınırdan değerlendirilmesini talep etmişti.

Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük yaptığı açıklamada, bu duruşmada olağanüstü bir durum olmazsa karar beklediklerini söyledi:

“Biz her iki sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis bekliyoruz. Savcının mütalaasına katılıyoruz. Bizim de talebimiz bu yönde, yalnızca Suphi Altındöken’nin cinsel saldırısındaki eksik teşebbüs aşamasında kaldığı yönünde talebi oldu. Biz saldırının tamamlanmış olduğu ve bu nedenle de "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanması yönünde talebinde bulunduk. Ayrıca Suphi Altındöken’in kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu da var.”

“Emsâl oluşturacak bir karar bekliyoruz”

Davayı başından beri izleyen Kadın ve Demokrasi Derneği’nin Hukuk Komisyonu Başkanı Betül Yanılmaz mahkemeden emsâl oluşturacak bir karar beklediklerini söyledi:

“Önümüzdeki celsede sanıklar hakkında kararı bekliyoruz. Özgecan davasında çıkacak karar emsâl oluşturacağından toplumun adalet inancının tesisi için, katillerine en ağır cezanın uygulanmasını ve hiçbir indirimden faydalandırılmamalarını talep ediyoruz. İndirim uygulanması sona erene kadar adliye önünde, duruşma salonunda “tecavüzde saygın tutum, cinayette iyi hal olmaz” demeye devam edeceğiz, mağdurlarla beraber adaleti isteyeceğiz."

9 Eylül’deki duruşmada savcı mütalaasını vermiş, üç sanık için de indirimsiz, ağırlaştırılmış müebbet istemişti. Son duruşmada, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla savunma yapan sanıkların bu kez duruşma salonunda ifade vermesi bekleniyor.

Tarsus Kadın Platformu da "Artık bir kişi bile eksilmeye sabrımız kalmamıştır. Tüm kadınlara ve kadın avukatlara çağrımızdır. Şiddete, tacize-tecavüze, kadın katliamına dur demek için, katledilen tüm kadınlar nezdinde simgeleşen Özgecan Aslan davasına sahip çıkalım" diye açıklama yaptı.

Sanıklar birbirini suçladı

Sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken, hakkındaki cinsel saldırı suçlamasını kabul etmeyerek, "Ben 5 dakikalık şey için hem kendi hayatımı hem başkasının hayatını mahveder miyim?" dedi. Özgecan'ın öldürülmesinde diğer sanık Fatih Gökçe'nin baskısının da olduğunu ileri süren Altındöken, suçsuz olduğunu savunmuştu. Fatih Gökçe ise cinsel saldırı iddialarını reddederek, diğer sanık Ahmet Suphi Altındöken'in kendisine iftira attığını söylemişti. Suphi Altındöken’in babası Necmettin Altındöken ise olayla bir ilgisinin olmadığını savunarak, sadece kendisine verilen minibüsteki koltuk başlıklarını yıkatmak için eve götürdüğünü, masum olduğunu ileri sürmüştü.