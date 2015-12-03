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Özgecan davasında karar çıktı; 3 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Özgecan cinayeti davasında karar duruşması bugün Tarsus'ta görüldü

03 Aralık 2015 13:17

Özgecan Aslan cinayetinin bugün görülen üçüncü davasında sanıklar Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe hakkında ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Nitelikli cinsel saldırıdan da ek cezalar verildi. 

Aslan ailesinin avukatı olan Efkan Bolaç karara ilişkin olarak, şunları söyledi:

"Neredeyse 40 yılın üzerinde bir süre içeride kalacaklar gibi görünüyor. İstediğimiz gibi bir karar çıktı. Kamuoyunun baskısı, örnek olacak bir karar olması isteği bu sonucu getirdi. Dosyada son söz söylenirken amcası bir şey söylemişti "Bir ceza istiyorum" diye. Bu ceza bundan sonraki bütün kadın cinayetlerinde örnek olur diye düşünüyoruz. İndirimsiz, 'çok seviyordu ağır tahrik altındaydı' gibi örneklemelerin olmayacağı bir süreç olsun istiyoruz.

Umarız bundan sonra bu karar bütün ülkede emsal teşkil eder. Ülke açısından hiç değilse son dönemlerde alınmış bir karar olarak görmek lazım. Mahkemelerin elinde bu tür kararları verme, indirim uygulamak mahkemelerin hakimlerin elinde. Şunu görmek lazım, kadın cinayetleri bakıldığında politik olmuş durumda. Neredeyse yüzde bin 500 artmış cinayetler. Bunu aileden sorumlu bakanlık söylüyor. Bunların önüne geçmek için caydırıcı önlemler alınması gerekiyor. Tarsus Ağır Ceza hakimliği üzerine düşeni yaptı ve indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi."

Katilin babası “Tüm Türkiye’den özür diliyorum oğlumun yaptığı için” dedi.

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