'Özgecan Aslan'ın katili linç edildi' iddiası

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 20 yaşındaki Özgecan Aslan'ı vahşi bir şekilde öldüren Suphi Altındöken'in tutuklu kaldığı Gaziantep Ceza ve Tutukevi'nde öldüresiye dövüldüğü iddia edildi.

İddialara göre Suphi Altındöken'e ait olan ve darp edildikten sonra çekildiği anlaşılan bir fotoğraf sosyal medyada da paylaşıldı.

Aynı iddiaya göre Suphi Altındöken'e ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Sosyal medyada bir anda hızla yayılmaya başlayan iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.