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Özgecan Aslan'ın babası: Nihat Doğan her gün arıyordu, haftalarca taciz etti!..

"Dava açacağım yönünde çıkan haberler doğru değil"

04 Nisan 2018 15:44

Özgecan Aslan'ın bindiği minibüste katledilmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çeken Nihat Doğan'ın, iki yıl önce genç kadının babası Mehmet Aslan ile çekilmiş bir fotoğrafı kişisel Twitter hesabında paylaşması tartışmalara yol açtı. 

 

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Mehmet Aslan, "Doğan'ın kendisini her gün aradığını, haftalarca taciz ettiğini" söyledi. Aslan, "Biz de sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettik. Çünkü bizim ağzımızda, gönlümüzde barış ve kardeşlik var" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Aslan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Ama kendi kavgasında bizi kullanması bizi üzdü. Bu yüzden sosyal medya hesabımda 'Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmiştir. Kendisini kınıyorum' yazdım. Kendisi ile görüşmeyi kabul ettiğimiz için pişmanız, hata etmişiz"

"Dava açmayacağım"

" O fotoğraf özeldi. Çekildiğini biliyordum ama izinsiz paylaşması onun karakterini ortaya koydu. Biz kendi halinde insanlarız, kişisel saçma kavgalarına bizi neden alet ediyor! Doğan'a dava açacağım yönünde çıkan haberler doğru değil. Böyle şeylerle uğraşamayız."

 

 

 

 

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