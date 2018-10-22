Özgecan Aslan'ın ardından 1369 kadın öldürüldü

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın Şubat 2015'te öldürülmesinin ardından 1369 kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu.

Özgecan Aslan'ın Tarsus'ta bindiği bir minibüste öldürülmesine halk büyük tepki göstermişti. Aslan'ın cinayete kurban gidişi toplum içinde kadına karşı şiddetin ne kadar ciddi bir problem olduğu yönünde farkındalık uyandırmıştı ancak alınan önlemler yeterli olmadı. Özgecan Aslan'ın öldürülmesinden beri Türkiye'de 1369 kadın daha öldürüldü.

Milliyet'ten Ahenk Bayazıt'ın haberine göre Özgecan’ın öldürüldüğü 2015 yılında 303, 2016’da 328, 2017’de 409, bu yılın ilk 9 ayında da 329 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye’de 2015’ten bu yana 1369 kadın katledildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Özgecan Aslan’ın katledilmesini bardağı taşıran son damla olarak nitelendirerek, bu katliamla birlikte genç kuşakların cinayetlere karşı harekete geçtiğini söyledi.

Özgecan Aslan’ın toplumdaki kavrayış bakımından köşe taşı olduğunu belirten Kav, “Türkiye’nin 2012’de imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’ni 4 temel maddeye oturtabiliriz. Sözleşme; ilk olarak şiddetin ortaya çıkmasını engelleyen bir toplum yaratılmasını, bunun için kadın erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğini belirtir. İkinci olarak olası tehditlerde koruma kanunlarını devreye sokar. Yine de şiddetin önüne geçilemezse etkin bir kovuşturma yürütülmesini ister. Bu 3’ü de yerine getirilemezse taraf ülkeleri kadının geleceğine yönelik somut politikalarını açıklamaya davet eder” diye konuştu.

Yaşasaydı 23 yaşına girecekti

11 Şubat 2015’te öldürülen Özgecan Aslan yaşasaydı bugün 23 yaşında olacaktı. Katledildiğinde Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan, bu sene aynı zamanda kep de atacaktı.