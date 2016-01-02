Özge Ulusoy: En iddialı ve en esprili olanı 'Ay botları'

Karların erimesi ile buz tutan kaldırımlarda yürürken kaymayı engellediği ileri sürülen “moon boot” (ay botu) denen bir bot üretildi.

Özge Ulusoy'un bugün (2 Ocak 2016) Sabah'ta yayımlanan köşesindeki "Karda kaymamak için ay botu giyin" yazısı şöyle:

'Karda ne giymeli?' sorusuna en güzel cevap, "En kalın ne varsa" olacaktır. Geçen kış bu sıralar listelediğim kar botları; hem sıcak tutması, hem de buzda kaymayı engellemesi açısından en doğru tercihler elbette. moon boot'lar (ay botları) ise kar botlarının en iddialı ve esprili olanları. Ayakları çok sıcak tutması açısından karda iyi bir tercih olan bu botların görüntüsü de çok iddialı. Hani kar yağar düşüncesi ile bu botları ayağınıza geçirip sabahtan yola çıkarsanız ve o gün kar yüzünü göstermezse; sokaklarda size aydan gelmişsiniz gibi bakan birçok insana rastlayabilirsiniz. Bu sezon bizim birbirinden güzel, sofistike, zarif, çekici stilettoları ile tanıdığımız ünlü tasarımcı Jimmy Choo da moon boot'lar tasarlamış. Sekiz parçalık taşlarla, kürkle, altın ve gümüş detaylarla süslenmiş moon boot'ları tasarlayan Choo; bu köklü İtalyan markasına yeni bir heyecan getirmiş. Skinny jeanler ve oversize yumuşacık yün kazaklar ile harika bir kombinasyon yaratabileceğiniz yeni moon boot'lardan benim favorim; siyah ve üstü yıldız şeklinde zımbalarla bezenmiş olan model. Jimmy Choo'nun bu başarılı tasarımı; parlak siyah rugan detaylar da eklenince gerçekten bir uzaylı botu halini almış. Kara kışa inat; ne kadar parlak, ne kadar renkli, ne kadar esprili giyinirsek o kadar iyi.