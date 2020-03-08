Özge Terkoğlu: Tutuklama kararları tüm gazeteciler için bir mesaj içeriyor

Yrd. Doç. Dr. Özge Terkoğlu, eşi Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Bu tutuklama kararları tüm gazeteciler için bir mesaj içeriyor." dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Terkoğlu, "Bu meslek yapılamaz hale getiriliyor. Birilerinin doğruları yazması herkes için bir gün gerekli olacak. Ben eşimden gördüğüm kadarıyla Barış çok farklı kesimler için doğruyu yazan bir isim. Bu anlamda haber alma özgürlüğüne kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. Onu hedef alanlar bütün bunları çok atlayarak gidiyorlar ama hiç belli olmaz bir gün doğruyu yazanlara onların da ihtiyacı olabilir." diye konuştu.