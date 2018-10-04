Özge Özpirinçci'den “Türk dizilerinde eşcinsel kahramanlara yer yok” sözlerini alkışlayan izleyiciye yanıt

Oyuncu Özge Özpirinçci Türkiye’nin eşcinsel dizi karakterlerine hazır olmadığını söyleyen yapımcı Fatih Aksoy’a “Dizilerde eşcinsellere karşısınız ancak komşunuzun perdesi biraz açık olsa, orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz” yanıtını verdi.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında düzenlenen “Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi” konulu panele “Kadın” dizisinden Özge Özpirinçci, “Bizim Hikâye” dizisinden Hazal Kaya ve bu iki dizinin yapımcı Fatih Aksoy katıldı.

“Bizim Hikâye” dizisinin orjinali olan “Shameless” dizisindeki eşcinsel karakterin Türkiye’de olmamasına dair yapımcı Fatih Aksoy “Türk dizilerinde eşcinsel kahramanlara yer yoktur. Amerika'da yapıyorlar ama biz korkuyoruz. İzleyiciye itici geliyor. Bunu dijital platformda yapabilirdik. Ama eşcinsel karakterlerin henüz evlerde izlenmek istendiğine inanmıyorum” dedi.

Alkışlanan bu sözlerin ardından oyuncu Özge Özpirinçci Aksoy’a ve izleyicilere “Dizilerde eşcinsellere karşısınız ancak komşunuzun perdesi biraz açık olsa, orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz!” yanıtını verdi.