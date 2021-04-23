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Spor

ÖZET | Fenerbahçe Beko seride 2-0 geriye düştü

Sarı-lacivertliler, deplasmanda CSKA'ya 78-67 mağlup oldu

23 Nisan 2021 23:00

THY Euroleague çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda CSKA Moskova'ya 78-67 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.

CSKACSKA MoskovaEuroleagueTHY EuroleagueFenerbahçe Beko
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