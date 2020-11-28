ÖZET | Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia'ya kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de kötü gidişe "dur" diyemiyor. Sarı-lacivertliler, Valencia'ya 90-86 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de galibiyeti unuttu. Sarı-lacivertliler 11. haftada konuk ettiği Valencia'ya 90-86 kaybederek üst üste 4. yenilgisini aldı.

Mücadelenin ilk periyoduna iki takım da dengeli bir oyunla başladı. Pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 17-16 üstün bitirdi.

İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko içeriden ve dışarıdan bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Pota altında etkin bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler soyunma odasına 43-33 üstünlükle girmeyi başardı.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan konuk ekip Valencia Basket ilk 4 dakikada 10-0'lık seriyle farkı kapatmayı başardı. Oyun üstünlüğünü tekrar eline almaya başaran Fenerbahçe Beko, periyodu 64-59 önde bitirmeyi başararak mücadelenin son periyoduna 5 sayı farkla önde girdi.

Mücadelenin dördüncü periyoduna iyi başlayan Valencia Basket hücumda ve savunmada gösterdiği etkili oyunu ve bulduğu sayılarla oyun üstünlüğünü eline aldı.

Mücadeleden İspanya temsilcisi Valencia Basket 90-86 galip ayrıldı.