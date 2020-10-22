ÖZET | Fenerbahçe Beko, Panathinaikos deplasmanında kaybetti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de 5. hafta maçında deplasmanda Panathinaikos'a 82-68 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler organizasyondaki 3. yenilgisini aldı.

THY Euroleague 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.

Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de bu sezon üçüncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti.

Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo Brown 17 sayıyla oynadı.