Özerklik ilan edebiliriz

T24 - Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki lideri Karayılan, BBC'ye yaptığı açıklamada hükümetin Türkiye'deki Kürtlerin siyasi ve kültürel hakları ile ilgili koşullarını karşılaması durumunda silahlarını bırakmak istediklerini söyledi.

Türkiye, Çukurca'dan gelen 6, Van'dan gelen 1 şehit haberiyle sarsılırken, terör örgütü PKK, BM gözetiminde silah bırakabileceğini duyurdu.

Terör örgütünün Kuzey Irak'taki lideri Murat Karayılan, BBC muhabiri Gabriel Gatehouse bir kampta konuştu.

Karayılan, devletin bir ateşkese 'evet' demesi durumunda Birleşmiş Milletler gözetiminde silah bırakmaya hazır olduklarını belirtti.

Karayılan'ın öne sürdüğü şartlar arasında Kürt siyasetçilerin tutuklanmalarına son verilmesi ve Kürt sivillere yöneldiğini belirttiği saldırıların son bulması da var. Murat Karayılan ayrıca, Türkiye hükümetinin bu çağrıyı reddetmesi durumunda "özerklik" ilan edeceklerini de duyurdu.

Karayılan'ın açıklamalarıyla ilgili görüşlerine başvurmak üzere BBC'nin konuştuğu Türk hükümet yetkilisi "Devletin teröristlerin açıklamaları üzerine yorum yapmak gibi bir alışkanlığı olmadığını" ifade etti.

BBC muhabiri Gatehouse, haberinde PKK'nın 'özerklik' ilan etmesi durumunda bunun gerginlikte bir tırmanmaya yol açacağını belirtti.



